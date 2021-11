https://cz.sputniknews.com/20211124/pentagon-reorganizoval-skupinu-na-monitoring-ufo-16618990.html

Ministerstvo obrany USA reorganizovalo svou speciální skupinu, která monitoruje neidentifikované létající předměty. Uvádí se to v prohlášení tiskové služby... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

Nová jednotka, která vystřídá dřívější skupinu pro výzkum takzvaných neidentifikovaných vzdušných jevů, dostala název AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, Skupina pro synchronizaci identifikace a správy vzdušného objektu).Podle slov mluvčího Pentagonu „ministerstvo obrany bere velmi vážně zprávy o proniknutí (do vzdušného prostoru) jakýchkoli létajících objektů, a to jak identifikovaných, tak i neidentifikovaných, a vyšetřuje každý jednotlivý případ“.Ve zprávě Kongresu, která byla zveřejněna v červnu, administrativa USA oznámila, že výzvědné služby nemohou zatím jasně vysvětlit podstatu a původ neidentifikovaných létajících objektů, které pozorovali dříve američtí vojáci. Dokument se zakládá na údajích o 144 incidentech, k nimž došlo v období listopad 2004 až březen 2021. Rozvědka může s jistotou mluvit o podstatě jen jednoho z nich – pozorovaný objekt se ukázal být velkým balónem.Autoři zprávy se domnívají, že existuje několik typů neidentifikovaných vzdušných jevů. Možná vysvětlení se navrhuje rozdělit na pět kategorií: atmosférické poruchy, přírodní atmosférické jevy, tajné americké projekty a „systémy zahraničních nepřátel“. Do páté kategorie navrhuje americká rozvědka zařazovat všechny jiné potenciální varianty.Monitoring UFO v USABývalý prezident USA Barack Obama potvrdil dříve ve vysílání televizní společnosti CBS existenci fotografií vzdušných jevů, jejichž podstata podle jeho slov není dosud známá. Koncem roku 2017 bylo oznámeno, že se v Pentagonu realizoval dříve tajný program pro sběr a rozbor údajů o „anomálních aerokosmických hrozbách“. V letech 2007 až 2012 na něj bylo vyčleněno 22 milionů dolarů. V počáteční etapě odpovídala za tento program výzvědná správa Ministerstva obrany USA.Poté, co se informace o existenci programu dostala do tisku, zveřejnil vojenský rezort USA řadu videozáznamů kontaktů amerických vojenských pilotů s předpokládanými UFO. V aparátu amerického Kongresu ze své strany prohlásili, že žádné senzační údaje realizace tohoto programu neposkytla.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

