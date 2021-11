Pětikoalice představila svou strategii v boji proti covidu-19

„Tuto vlnu už nelze zastavit. Jediné, o co musíme bojovat, je maximálně omezit její dopady na nemocnice, a zastavit nemocnice před kolapsem, který by postihl všechny, kteří jsou očkovaní i neočkovaní. Je důležité, abychom se připravili na možné další vlny tak, abychom je zvládli lépe, abychom je už nikdy nenechali rozjet do takto hrozivých čísel, jako jsou ta aktuální,“ uvedl Petr Fiala.