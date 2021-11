https://cz.sputniknews.com/20211124/putin-se-nechal-ockovat-nazalni-vakcinou-proti-covidu-19-16625559.html

Putin se nechal očkovat nazální vakcínou proti covidu-19

Putin se nechal očkovat nazální vakcínou proti covidu-19

Ruský prezident Vladimir Putin na jednání se členy vlády oznámil, že se nechal očkovat nazální vakcínou proti koronaviru. 24.11.2021, Sputnik Česká republika

O svém přání být dobrovolníkem při testování nového preparátu ruský prezident promluvil 22. listopadu na schůzce se zástupcem ředitele Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji Denisem Logunovem.Putin také uvedl, že Logunov do obyčejné injekce místo tekutiny nabral prášek, požádal o hluboké nadechnutí a „stříknul z jedné strany, z druhé strany“. Podle Putina tam 15 minut poseděl a tím to všechno skončilo, nic dalšího nepocítil.Kromě toho ruský prezident připomněl, že se 22. listopadu nechal přeočkovat vakcínou Sputnik Light.Dodal také, že po přeočkování a zavedení nazálního preparátu ve středu již sportoval.Nazální vakcínaJiž několik zemí vyvíjí nazální vakcíny, podle expertů mají lépe chránit proti přenosu covidu mezi lidmi. I podle českých odborníků je nasazení nazálních vakcín velmi blízko.Podle vědců by tyto vakcíny mohly být účinnější, protože covid-19 do těla vstupuje nosohltanem.Covid v ČeskuV úterý laboratoře odhalily 25 864 nových případů onemocnění koronavirem, je to nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. V nemocnicích je 5 652 lidí s potvrzeným covidem, z toho 799 z nich je v těžkém stavu. Vyplývá to z údajů na webu českého ministerstva zdravotnictví.Rekordní je i týdenní incidence. V úterý minulého týdne připadalo na 100 tisíc obyvatel 813 nových případů za předchozích sedm dní. V neděli už incidenční číslo poprvé přesáhlo tisícovku a v úterý to již bylo 1 061 potvrzených případů infekce za poslední týden na každých 100 tisíc obyvatel. Ve světovém srovnání je Česko na třetím místě, týdenní incidenci nad 1 000 mají nyní jen evropské země: Slovensko, Rakousko, ČR a Slovinsko.V posledních osmi dnech se maxima denního počtu nakažených změnila třikrát. Poprvé v úterý 19. listopadu, kdy přibylo 22 500 nakažených. Podruhé v pátek 19. listopadu s téměř 23 tisíci prokázanými případy nákazy a potřetí toto úterý.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

