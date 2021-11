https://cz.sputniknews.com/20211124/skoda-ze-jsem-zenaty-navrat-do-minulosti-aneb-decastelo-opet-provokuje-panove-sili-16612838.html

„Škoda, že jsem ženatý.“ Návrat do minulosti aneb Decastelo opět provokuje. Pánové šílí

Moderátorka a herečka Eva Decastelo se na svém instagramovém účtu navrátila tak trochu do minulosti. Na svém účtu totiž sdílela titulní stranu pánského... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

Na provokativním snímku je Decastelo zachycena nahoře bez, ve vysokých černých kalhotkách. Její tělo, a zejména poprsí, přitom zdobí krásné a třpytivé kamínky.A i když fotografie nepatří mezi ty nejaktuálnější, nic to nezměnilo na tom, že je stále sexy. A dokázali to ocenit i fanoušci.Také další se přidávali s tím, že je nádherná žena. A mnohým dokonce docházela slova: „Jakože cože? Wau, wau, waaaau!“Mnozí upozorňovali na to, že je úplně jedno, jak stará je tato fotografie, protože Eva je krásná pořád. „TOP jako vždy,“ psali lidé.„Kočka…Ty můžeš být v Playboyi každý rok,“ zaznělo dokonce.Pánové také dokázali ocenit, že Decastelo není žádná „vychrtlina“, ale žena, jak má být: „Jako klobouk dolů. Vy jste fakt kus ženský.“A vyzdvihovali zejména její bujné poprsí: „Fakt Vám to sluší. Jsem horňák a ta prsa…“Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

