https://cz.sputniknews.com/20211124/skoly-se-zavirat-nebudou-zastupci-budouci-vlady-predstavili-opatreni-proti-covidu-19-16619553.html

Školy se zavírat nebudou. Zástupci budoucí vlády představili opatření proti covidu-19

Školy se zavírat nebudou. Zástupci budoucí vlády představili opatření proti covidu-19

Zástupci vládních koalic na dnešní tiskové konferenci představili opatření, kterými chce nová vláda bojovat proti šíření covidu-19. Budoucí premiér Petr Fiala... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-24T10:02+0100

2021-11-24T10:02+0100

2021-11-24T10:09+0100

česko

česká republika

petr fiala

covid-19 v česku. aktuální přehled

vlastimil válek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/16619513_57:0:1246:669_1920x0_80_0_0_81936babbbdee299b4167ca823193f84.png

Členové koalic Spolu a Pirátů se STAN promluvili o opatřeních, kterými chtějí bojovat proti šíření covidu-19.Petr Fiala na úvod brífinku uvedl, že představovaná opatření podporuje všech pět stran koalice a tato opatření bude koalice prosazovat v následujících čtyřech letech. „Musíme se s covidem naučit žít. Musíme se to naučit jako společnost, a jako stát,“ uvedl Fiala.Zároveň Fiala dodal, že aktuální vlnu již nejde zastavit, je nutné omezit její dopady.Budoucí vládní koalice chce změnit hlavní indikátor opatření pro zpomalení epidemie, nově bude hlavním indikátorem zaplněnost nemocnic.Pravděpodobný nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vyzývá občany ke snížení sociálních kontaktů. Zdůraznil také důležitost třetí dávky očkování.Válek na konferenci uvedl, že lidé budou muset podstoupit třetí dávku očkování, jinak je pět měsíců po dokončení očkování čeká PCR test po setkání s rizikovým kontaktem. Zároveň zmínil, že povinné očkování není řešení.V prohlášení pětikoalice se také uvádí, že o zpřísnění opatření mají lokálně rozhodovat Krajské hygieny na základě regionálních podmínek.Plán budoucí vlády:Lockdown ve Zlínském krajiZlínský hejtman Radim Holiš v úterý oznámil, že v jeho kraji bude muset být minimálně na 2 týdny omezen společenský život.Ve Zlínském kraji budou zakázány akce nad 100 lidí, řekl hejtman. Opatření by na základě legislativních možností měli vyhlásit hygienici. Připraveno by mělo být v pátek, aby mohlo od pondělí platit. Toto opatření by mělo pomoci nemocnicím, které jsou kvůli počtu hospitalizovaných pacientů s covidem-19 na hranici svých možností.Zákaz akcí nad sto lidí by se týkal venkovních akcí i akcí konaných uvnitř.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211124/covid-v-cesku-lame-rekordy-pribylo-temer-26-tisic-nakazenych-nejvice-od-zacatku-epidemie-16618359.html

https://cz.sputniknews.com/20211123/prvni-kraj-jde-do-lockdownu-omezime-spolecensky-zivot-na-14-dni-oznamil-zlinsky-hejtman-16612002.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, petr fiala, covid-19 v česku. aktuální přehled, vlastimil válek