Slovenská vláda nařídila dvoutýdenní lockdown

Po dlouhém jednání slovenská vláda nakonec nalezla kompromis. Na dva týdny se vyhlašuje lockdown. Od půlnoci platí nouzový stav na dobu 90 dní. 24.11.2021, Sputnik Česká republika

Ačkoli konsilium odborníků dnes prosazovalo třítýdenní lockdown, vládní opatření počítá pouze s uzávěrou na dobu 14 dní. Kromě toho se na 90 dní vyhlašuje nouzový stav. O dnešním rozhodnutí informoval ministr hospodářství Richard Sulík (SaS).Na Slovensku se zavírají veškeré restaurace a prodejny kromě těch, které prodávají zboží pro základní potřebu. Opatření bude platit již od čtvrtka 25. listopadu.V zaměstnaní bude platit přísný systém OTP (očkování, test, prodělání nemoci). Zaměstnanci, kteří nejsou naočkovaní či neprodělali nemoc, se musí testovat. Podle Sulíka stát proplatí náklady zaměstnavatelům v lednu. Režim povinného testování bude trvat do konce roku.Školy se budou uzavírat jako poslední. SaS dále souhlasila s tím, aby testování na školách bylo povinné. Školy tudíž zatím zůstanou otevřené, ale pokud se situace zhorší, tak žáci zůstanou doma.Vláda dále schválila nákup 10 milionů antigenních testů a 35 tisíc balení léku proti koronaviru molnupiravir. Ministři rozhodli nasadit až tisíc vojáků do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Armáda by měla pomáhat až do března příštího roku.Sulík dále dodal, že jeho partaj bude tlačit na to, aby se začaly uplatňovat výhody pro naočkované.Za lidi jsou protiNa přijetí nových opatření dlouho nepanovala ve vládní koalici shoda. Vicepremiérka a šéfka strany Za lidi Veronika Remišová po vyhlášení nových opatření označila schválený návrh z dlouhodobého hlediska za nezodpovědný. Podle ní neobsahuje žádnou motivaci k očkování. Na vládě proto hlasovala proti.Matovič údajně tlačil na konsiliumDeník Pravda dále tvrdí, že ministr financí a šéf největší strany OĽaNO Igor Matovič měl obvolávat členy konsilia odborníků a žádat je, aby doporučili i uzavření škol. Ministr školství Branislav Gröhling (SaS) se proti tomu totiž důrazně stavěl. Toho Matovič obvinil, že nezajistil dostateční množství testů do škol.Podle informací slovenských médií Gröhling měl podmínit své setrvání ve funkci otevřenými školami. Jeho mluvčí Tmáš Kostelník tuto informaci nepotvrdil.Každopádně podle šéfa SaS, ministra hospodářství Richarda Sulíka v této otázce na jednání vlády jeho partaj uplatnila právo veta.Připomeňme, že úterý slovenská prezidentka Zuzana Čaputová po návštěvě nemocnice v bratislavském Ružinově prohlásila, že je nutné zavést okamžitě tvrdý lockdown pro všechny. Prezidentka dále vyzvala k zastavení šíření „bludů o covidu“ či „tlachání o covidu“.Během úterý slovenské laboratoře odhalily rekordní počet nakažených. Koronavirem se nakazilo 10 315 lidí, z toho je téměř 72 % nenaočkovaných. Hospitalizace dosáhla kritické hranice, a sice 3 200 pacientů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

