Štědré Vánoce budou mít řidiči. Před svátky budou otevřeny tři důležité úseky nových dálnic

Ministerstvo dopravy ČR chystá pro řidiče vánoční dárek, v závěru roku bude otevřeno téměř 40 kilometrů nových dálnic. Letošní rok je tak v počtu otevřených... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

O nových úsecích dálnic informuje portál Aktuálně.cz. Již 15. prosince bude otevřen úsek 13 kilometrů na dálnici D35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy v Pardubickém kraji. Silničáři úsek staví od předloňského jara a jde o první část trasy. V budoucnu má jít o severní alternativu D1. Ministr dopravy Karel Havlíček předpokládá, že celá D35 bude hotová do roku 2028. Ze zbývajících sedmi úseků se však aktuálně buduje pouze jeden.Další otevřená dálnice bude obchvat Panenského Týnce v Ústeckém kraji na dálnici D7. 3,5 kilometru dlouhý úsek bude otevřen 16. prosince, z dvoupruhové silnice se zde stane čtyřpruhová. Zrychlení dopravy však nenastane, protože na zbývající středočeskou část D7 úsek nenavazuje.Poslední dva otevřené úseky budou 17. prosince na dálnici D1, a to sice Hradec Králové – Smiřice (15,2 kilometrů) a Smiřice – Jaroměř (7,2 kilometrů). Výstavba začala v roce 2019.Letos v srpnu již byl otevřen pětikilometrový obchvat Lubence na D6 na Lounsku, o dva měsíce později také obchvat Otrokovic na Zlínsku na dálnici D55.Celkem bude letos otevřeno 46,5 kilometrů nových dálnic. Zatímco příští rok by mělo být otevřeno 25,4 kilometrů nových dálnic.Poslední opravený úsek D12. října proběhlo oficiální otevření posledního zrekonstruovaného úseku dálnice D1 mezi Velkým Beranovem a Měřínem. Podle premiéra Andreje Babiše je záruka na opravenou dálnici D1 deset let, její životnost je 30 let. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla by všechny opravené úseky měly být zkolaudovány v příštím roce.Jak píše ČTK, rekonstrukce vyšla na 21,8 miliardy korun bez DPH. V porovnání s původními předpoklady je to o dvě miliardy méně. Za zmínku však stojí, že se dokončení oprav zdrželo o tři roky, termín byl totiž dvakrát odsouván. V roce 2011 bylo rozhodnuto o rekonstrukci, stavba začala pak o dva roky později a původně měla skončit v roce 2018.Silničářům se povedlo opravit 160 kilometrů dálnice mezi Mirošovicemi u Prahy a Kývalkou u Brna v obou směrech včetně 95 mostů. Dálnice se rozšířila o 0,75 metru na každé straně, většina prací se dělala za provozu. Na dálnici byla taktéž doplněna telematická zařízení a v celé délce byl položen optický kabel.Za zmínku stojí, že bylo zbouráno a nově postaveno 35 dálničních nadjezdů s rezervou na možnost rozšíření dálnice na šest pruhů. Podél dálnice se povedlo stavařům vyměnit ploty a svodidla a zmodernizovali i systém tísňového volání. V okolí dálnice přibyla protihluková opatření a vznikly čtyři ekodukty pro migraci zvěře.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

