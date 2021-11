https://cz.sputniknews.com/20211124/tehotna-maresova-ukazala-brisko-v-bikinach-hvezdny-par-prozradil-presny-termin-narozeni-miminka-16627642.html

Těhotná Marešová ukázala bříško v bikinách. Hvězdný pár prozradil přesný termín narození miminka

Těhotná Marešová ukázala bříško v bikinách. Hvězdný pár prozradil přesný termín narození miminka

Známý moderátor Leoš Mareš a jeho manželka Monika dál si užívají dovolenou na Maledivách. Pár těší své fanoušky novými fotkami z tropických pláží na... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-24T23:06+0100

2021-11-24T23:06+0100

2021-11-24T23:06+0100

celebrity

těhotenství

leoš mareš

monika marešová

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1196/46/11964679_0:44:1210:725_1920x0_80_0_0_0ab721f0a4325004b7b2c3a257e26566.jpg

Nastávající maminka se za svou postavu nestydí, naopak prohlašuje, že nyní si ještě více váží svého těla. Už dříve zveřejnila své polonahé fotky z maledivského pobřeží.Nová fotografie Moniky zvedla mezi sledujícími vlnu komentářů. Mnozí jsou nadšeni a podotýkají, že těhotenství Marešové sluší. „Moničko, jsi tak krásná a těhotenství ti svědčí a sluší. Z celého srdce přeji zdraví a plno lásky,“ uvádí uživatelka.Jiní upozorňují na to, že Monika se může pochlubit skvělou postavou, přestože čeká dítě. „Konečně Monča v plné kráse, krásná momentka... Myslím, že každá druhá žena by mohla závidět takovou postavičku kor v nejkrásnějším období nejen pro ženu, ale i pro jejího muže,“ zní další komentář.Včera Mareš na svou stránku na sociální síti vložil video, kde ukázal svou milovanou ženu a řekl, že do porodu zbývá sto dní. První potomek hvězdného páru by se tak měl narodit v březnu příštího roku. Pohlaví miminka manželé nechávají v tajnosti.Marešovi zvlášť inspirují další budoucí rodiče. „Moni, užívejte si posledních 100 dní do porodu, neskutečně to utíká. Nám zbývá už jen 18 dní,“ radí uživatelka.Sledující nejednou ve svých komentářích vtipně používali slovní hříčku. „Malý div z Malediv,“ zní jedna hříčka.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

těhotenství, leoš mareš, monika marešová