„Ten pohled mluví za vše!“ Hvězda Slunečné Burešová nadchla fanoušky novou fotkou s Forejtem

Na netradiční závěrečné natáčení show pozvali jeho účastníci šéfkuchaři Radek Kašpárek, Honza Punčochář a Přemek Forejt své nejbližší – manželky, partnerky a děti. Rozhodli se jim připravit tu nejlahodnější degustační večeři jako poděkování za to, že je skoro celé léto neviděli doma.Právě během natáčení vznikly tyto fotografie, na kterých Eva sedí u prostřeného stolu a její partner jí podává jídlo. Zpěvačka doslova září štěstím a její sledující na Instagramu si toho nemohli nevšimnout.„Ten pohled jako na svatý obrázek mluví za vše! Nechť Vám láska kvete!” poblahopřála jedna komentátorka.„Evičko, vám to tak strašně spolu sluší, úplně se rozplývám vždycky,” dodala další žena.„Jen při pohledu na fotky na mě dýchla čistá láska, která z vás jde. Děkuju za to, Evičko,” napsala jiná uživatelka.„To je sen asi každého, aby našel někoho, kdo se na něj bude dívat tak jako Evička na Přemka,” zaznělo.V popisu k fotografii Burešová vyzvala fanoušky, aby sledovali finálový díl kulinářské soutěže. A několik lidí show již zhlédlo a sdílelo v komentářích své dojmy.„Byl to skvělý díl, úžasně vymyšlený projekt a doufám, že příští rok budou další díly,” okomentovala jedna uživatelka.„Nejlepší díl ze všech... hlavně kluci jsou neskutečně vtipní,” ohodnotila další žena.Eva Burešová novinářům sdělila, že se jako pouhý host na natáčení cítila zvláštně a bylo to pro ni vlastně nové.Kulinární show Souboj na talířiSouboj na talíři je kulinární cestopis TV Nova, ve které účinkují porotci MasterChefa Radek Kašpárek, Přemek Forejt a Jan Punčochář. Tři špičkoví kuchaři, tři kamarádi, které spojuje kuchařské umění, ale i společně prožité chvíle, se vydávají na cesty po celé České republice s jediným cílem – chtějí ochutnat nejlepší místní recepty.Eva Burešová a Přemek ForejtEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v seriálu Slunečná.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt. Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Pár po dlouhých měsících mlžení potvrdil informace, že jsou spolu. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Pár společně vychovává dvě děti. Malou Stellu má Forejt z předešlého vztahu, stejně tak malý Nathaniel vzešel z již zaniklé lásky mezi Burešovou a hudebníkem Michaelem Krásným.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

