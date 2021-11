https://cz.sputniknews.com/20211124/to-co-se-deje-muze-vest-k-valce-expert-komentoval-letecky-nacvik-usa-k-pouziti-jadernych-zbrani-16625769.html

„To, co se děje, může vést k válce." Expert komentoval letecký nácvik USA k použití jaderných zbraní

„To, co se děje, může vést k válce." Expert komentoval letecký nácvik USA k použití jaderných zbraní

Současná situace připomíná rok 1914, to, co se děje, může vést k nové válce. Vojenský expert Vladislav Šurygin to ve středu 24. listopadu řekl během rozhovoru... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

„Blížíme se rychlostí expresu k nové velké, minimálně evropské válce. Domnívám se, že všechny přípravy, které byly nyní zahájeny na Západě, vedou ke střetu. Američané v souvislosti s krizí na Ukrajině zjistili, že nemají čím vyhrožovat, a okamžitě spustili mechanismus na obnovu NATO. Začali zvětšovat seskupení, oživovat základny, požadovat od Evropanů obnovu armád a dalších struktur,“ řekl.Vojenská cvičení USA a NATO z minulého měsíce jsou návratem k aktivní činnosti, která tu nebyla od začátku 90. let, poznamenal expert. Všichni přitom podle Šuryginových slov doufají, že se na poslední chvíli podaří se dohodnout.Ruský ministr obrany Sergej Šojgu informoval o zvýšení aktivity bombardérů amerického letectva poblíž ruské východní státní hranice. Poznamenal, že „během těchto akcí posádky amerických bombardérů nacvičují dosažení hranice použití řízených střel s podmíněným raketovým úderem“.Bylo uvedeno, že Ruská federace a ČLR zvyšují intenzitu společného bojového výcviku, interakce na zemi, na moři i ve vzduchu. Za důležité události označil Šojgu společné námořní hlídkování s Čínou v severozápadní části Tichého oceánu, přelety vojenských letadel obou zemí nad Japonským a Východočínským mořem.Rusko a Čína provedly svou třetí společnou leteckou hlídku 19. listopadu. Ministerstvo obrany Ruské federace uvedlo, že leteckou skupinu ruských leteckých sil reprezentovaly dva strategické bombardéry Tu-95ms. Peking použil dva strategické bombardéry Hong-6k letectva Čínské lidové osvobozenecké armády.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

