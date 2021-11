https://cz.sputniknews.com/20211124/v-kremlu-vyjadrili-znepokojeni-nad-situaci-na-donbasu-16620888.html

V Kremlu vyjádřili znepokojení nad situací na Donbasu

V Kremlu vyjádřili znepokojení nad situací na Donbasu

Generální tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace Nikolaj Patrušev vyjádřil svůj argumentovaný názor, když prohlásil, že „Ukrajina může být každým okamžikem... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-24T15:13+0100

2021-11-24T15:13+0100

2021-11-24T15:13+0100

svět

ukrajina

rusko

dmitrij peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/894/15/8941518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ccc930da94db91d47b7af24a6751ae95.jpg

Patrušev dříve prohlásil, že „Ukrajina může být každým okamžikem v plamenech a miliony Ukrajinců poběží hledat úkryt v jiných místech“.Útok RuskaRusko nehodlá na nikoho útočit, řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.Šéf hlavní výzvědné správy ukrajinského ministerstva obrany Kirill Budanov v rozhovoru pro The Military Times dříve prohlásil, že Moskva prý chystá útok na Ukrajinu. Agentura Bloomberg ze své strany s odvoláním na vlastní zdroje oznámila, že se americká rozvědka domnívá, že Rusko plánuje vpád třemi směry – z území Krymu, z kontinentální hranice a přes Bělorusko. Uvedla rovněž, že Rusko prý povolalo „desetitisíce“ záložníků, a to „v rozsahu bezprecedentním pro postsovětskou dobu“.„Rusko nemá žádné agresivní plány. A vůbec není správné tvrdit opak. Stejně tak není správné spojovat jakékoli přesuny Ozbrojených sil Ruska po vlastním území s podobnými plány. Není tomu tak,“ řekl Peskov novinářům.Podotkl, že americká a ukrajinská média tvrdí, že Rusko chystá útok na Ukrajinu, a že ruská strana tvrdí, že Kyjev plánuje agresivní akce proti Donbasu, proti samozvaným republikám (LLR a DLR), a to je „nuance, kterou je třeba chápat a správně vykládat“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211123/rusko-nehodla-na-nikoho-utocit-prohlasili-v-kremlu-16611037.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, dmitrij peskov