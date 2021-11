https://cz.sputniknews.com/20211124/vedci-zjistili-jak-vznikly-ledy-antarktidy-16625357.html

Vědci zjistili, jak vznikly ledy Antarktidy

Vědci zjistili, jak vznikly ledy Antarktidy

Spojením geologických a paleoklimatologických údajů vytvořili vědci model vývoje dynamiky oceánů. Výsledky ukázaly, že tektonický posun, k němuž došlo před 34... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-24T23:31+0100

2021-11-24T23:31+0100

2021-11-24T23:31+0100

svět

vědci

antarktida

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1066/50/10665032_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4e21247bc93a4d3b1594b8f1e122a834.jpg

Poslední pozemní mosty spojující Antarktidu s okolními kontinenty, Austrálií a Jižní Amerikou, se přerušily asi před 34 miliony let, kdy tektonické pohyby izolovaly polární kontinent od ostatních pevnin. Na otázku, proč se poté v Antarktidě výrazně ochladilo a ledová pokrývka začala narůstat, dosud neměli vědci jednoznačnou odpověď.Simulace oceánské cirkulace s vysokým rozlišením provedená výzkumníky ve Spojeném království, Nizozemsku, Austrálii, Německu a Norsku ukázaly, že příčinou mohlo být prohloubení námořních cest v jižním oceánu o několik set metrů, k němuž došlo před 34 miliony let. To vedlo k prudkému ochlazení povrchových vod a vytvoření cirkumpolárního proudu kolem Antarktidy, který neumožňuje subpolárním gyrům přenášet teplé povrchové vody na pobřeží kontinentu.Spolu s poklesem koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, ke kterému v tomto období došlo, sehrály tektonické události rozhodující roli v prvním zalednění Antarktidy a globální změně klimatu, domnívají se autoři. V důsledku toho se začaly tvořit ledové příkrovy nejen na Antarktidě, ale i v jiných částech planety, která vstoupila do ledové fáze.Vědci se již dříve pokoušeli posoudit roli prohlubování cirkumpolárních mořských cest při tvorbě antarktických ledových příkrovů ve srovnání s poklesem množství skleníkových plynů v atmosféře, ale ukázalo se, že oba faktory spolu úzce souvisí.„V tomto článku ukazujeme, že je důležité vzít v úvahu jak atmosférické podmínky, tak související geografická data z minulosti, abychom úspěšně modelovali měnící se klima,“ řekla spoluautorka výzkumu, doktorka Katharina Hochmuthová, vědecká pracovnice Mezinárodního programu zkoumání oceánu (IODP), jejíž slova uvádí tisková zpráva Univerzity v Leicesteru ve Velké Británii. Změna hloubky oceánských úžin o 600 metrů může způsobit prudký pokles teploty na pobřeží a v důsledku toho vést k vytvoření antarktického ledového příkrovu.Autoři se domnívají, že se jim díky zvýšení úrovně detailů ve svých simulacích podařilo najít odpověď na dávnou otázku o vzniku ledu v Antarktidě.Vědci se domnívají, že je třeba provést vhodné úpravy globálních klimatických modelů, které odborníci v současnosti používají k předpovídání klimatických změn na planetě.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211124/pentagon-reorganizoval-skupinu-na-monitoring-ufo-16618990.html

antarktida

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vědci, antarktida