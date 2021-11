https://cz.sputniknews.com/20211124/who-varuje-koronavirus-si-do-jara-muze-v-evrope-vyzadat-dalsich-700-000-zivotu-16623768.html

WHO varuje: Koronavirus si do jara může v Evropě vyžádat dalších 700 000 životů

WHO varuje: Koronavirus si do jara může v Evropě vyžádat dalších 700 000 životů

Regionální kancelář Světové zdravotnické organizace pro Evropu varovala, že pokud nebudou rychle přijata opatření k zastavení šíření nového koronaviru, region... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-24T16:57+0100

2021-11-24T16:57+0100

2021-11-24T16:57+0100

svět

epidemie

nemoc

světová zdravotnická organizace (szo)

smrt

vakcína

úmrtí

očkování

úmrtnost

nákaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1073/52/10735295_0:220:3185:2012_1920x0_80_0_0_e5d4344edbe28343a64053e739e39b0f.jpg

Ve zprávě WHO/Evropa úředníci poznamenali, že úmrtí na covid se zvýšilo na 4 200 denně a že se tato nemoc stala nejčastější příčinou úmrtí v 53 zemí regionu. Současný počet je téměř dvojnásobkem denního počtu úmrtí zaznamenaných v září.Region oficiálně překonal 1,5 milionu úmrtí na covid a WHO/Evropa varovala, že současné trendy naznačují, že pokud nebudou rychle přijata další opatření, může se počet do března 2022 zvýšit na 2,2 milionu úmrtí.Od nynějška do března 2022 WHO/Evropa očekává, že ve 25 zemích bude na nemocničních lůžkách vysoký nebo extrémní tlak a ve 49 z 53 zemí bude vysoký nebo extrémní tlak na jednotkách intenzivní péče.„Dohromady, nošení roušky, mytí rukou, větrání vnitřních prostor, udržování fyzické vzdálenosti a kýchání do lokte jsou jednoduché a účinné způsoby, jak získat kontrolu nad virem a udržet společnost v chodu,“ dodal.Dokument odhalil tři faktory, které vedly k nárůstu případů a úmrtí na covid. Za prvé je to nakažlivější kmen delta, který se v současnosti šíří. Údajně žádná země v regionu nemá více než 1 % jakékoli jiné varianty.Druhým faktorem bylo uvolnění restrikcí a pokračující rétorika kolem nebezpečí pandemie. Zmírnění nošení roušek a sociálního odstupu ve spojení s lidmi, kteří se v důsledku chladnějšího počasí shromažďují uvnitř, je podle zdravotnické agentury receptem na covid.Třetím faktorem je velký počet stále neočkovaných lidí. Zpráva podrobně uvádí, že 53,5 % regionu bylo očkováno, ale varuje před nerovnoměrnou distribucí vakcín. V některých zemích je proočkovaných více než 80 % populace, zatímco v jiných je to méně než 10 %.Jak bylo uvedeno, v průběhu času se účinnost vakcín snižuje, a proto by dnes měla být prioritou posilovací dávka pro osoby ze zranitelných skupin. WHO zejména doporučuje poskytovat posilovací dávku vakcíny především zdravotníkům a lidem starším 60 let. Organizace také připomíná důležitost dodržování dobré hygieny a dodržování vzdálenosti, aby se zastavilo šíření viru. Zpráva odkazuje na nedávnou studii poukazující na to, že nošení roušek „snižuje výskyt covidu-19 o 53 %“.Zpráva uvádí, že „pokud by bylo od dnešního dne dosaženo 95 % pokrytí univerzální rouškou, odhaduje se, že do 1. března 2022 by bylo možné předejít více než 160 000 úmrtí“.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

epidemie, nemoc, světová zdravotnická organizace (szo), smrt, vakcína, úmrtí, očkování, úmrtnost, nákaza, koronavirus