Zázračný plán pětikoalice na covid? Neexistuje! Šlachta nechal vystřízlivět příznivce nové vlády

Zázračný plán pětikoalice na covid? Neexistuje! Šlachta nechal vystřízlivět příznivce nové vlády

Šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta sdělil své neutěšené dojmy z dnes prezentovaného plánu vznikající vlády pro boj se sílící pandemií covidu-19. Český politik na... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

Dnes zástupci pěti koaličních stran představili svou strategii, prostřednictvím které vznikající vláda hodlá zvrátit razantně se zhoršující epidemiologickou situaci v republice. Představený plán obsahuje celkem šest bodů, mezi nimiž jsou například testování ve školách v pondělí, navýšení kapacit trasování, podání třetí dávky vakcíny již po pěti měsících, znovuznávání PCR testů a navýšení kapacit testování na 200 tisíc PCR testů denně.Hned poté, co lídři koaličních stran oznámili svůj plán na boj s pandemií v České republice, ozvala se kritika ze strany dalších politiků, a sice šéfa opozičního hnutí Přísaha Roberta Šlachty, jehož strana získala 4,68 % hlasů v letošních sněmovních volbách. Český plukovník a bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu netajil své zklamání navrženou strategií a prohlásil, že pětikoalice celou tu dobu jakýkoliv skutečný propracovaný plán ani neměla.Kriticky vnímá Šlachta i způsob komunikace vznikající vlády s veřejností. Ve svém dalším tweetu český politik uvedl, že nehledě na to, že během tiskové konference prostor pro vyjádření má šéf každé koaliční strany, často chybí ta klíčová vysvětlení. V konečném důsledku Šlachta dospívá k závěru, že nová vláda bude jednat celkem stejným způsobem, jak to dělá ta dosluhující.Plán nové vládyZástupci vládních koalic na dnešní tiskové konferenci představili opatření, kterými chce nová vláda bojovat proti šíření covidu-19. Petr Fiala na úvod brífinku uvedl, že představovaná opatření podporuje všech pět stran koalice a tato opatření bude koalice prosazovat v následujících čtyřech letech. „Musíme se s covidem naučit žít. Musíme se to naučit jako společnost, a jako stát,“ uvedl Fiala.Zároveň Fiala dodal, že aktuální vlnu již nejde zastavit, je nutné omezit její dopady.Budoucí vládní koalice chce změnit hlavní indikátor opatření pro zpomalení epidemie, nově bude hlavním indikátorem zaplněnost nemocnic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

Zprávy

