Zeman opustí nemocnici již zítra. V pátek se chystá jmenovat Fialu českým premiérem

Zeman opustí nemocnici již zítra. V pátek se chystá jmenovat Fialu českým premiérem

Český prezident Miloš Zeman bude ve čtvrtek propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice. Informují o tom česká média s odkazem na vlastní důvěryhodné zdroje. 24.11.2021

Dne 10. října byl Miloš Zeman znovu hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, na začátku minulého týdne byl přemístěn na oddělení dlouhodobé péče. Dnes se v médiích objevily informace o tom, že již zítra svůj pobyt v nemocnici zcela ukončí. Podle údajů zdroje má prezident ve čtvrtek dopoledne odjet do své rezidence v Lánech. Uvádí se také, že někteří členové lékařského konzilia jsou proti tomu, aby byl Zeman propuštěn z ÚVN již teď, avšak konečné rozhodnutí je na samotném prezidentovi.Není však vyloučeno, že se Zeman může později do nemocnice vrátit. Zatím totiž není jasné, zda se jedná o krátké propuštění za účelem jmenování premiéra a setkání s kandidáty na ministry, nebo se prezident bude chtít plnohodnotně vrátit k plnění všech svých pracovních povinností.Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček oznámil, že ve čtvrtek ve 13.30 hodin proběhne tiskový briefing vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře.Jmenování FialyTento pátek má prezident Miloš Zeman jmenovat předsedu ODS a šéfa Koalice Spolu Petra Fialu premiérem. Ve svém komentáři pro česká média to potvrdil mluvčí občanských demokratů Václav Smolka. Podle jeho slov sdělil tuto informaci Fialovi hradní kancléř Vratislav Mynář.Připomeňme, že o svém záměru jmenovat Petra Fialu předsedou české vlády Zeman informoval již na začátku listopadu. Dne 5. listopadu prezident poznamenal, že nebude se jmenováním Petra Fialy žádný problém. „Andrej Babiš, se kterým jsem mluvil, nemá zájem stát se premiérem. Nikdo s ním nechce jednat,“ sdělil tehdy. Konstatoval, že udělá vše pro to, aby nová vláda koalic vznikla co nejdříve.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

