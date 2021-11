Babiš: Jsme připravení vyhlásit nouzový stav. Lidé se neočkují kvůli dezinformacím, tvrdí premiér

„Myslím, že je potřeba primárně řešit očkování těch, které by covid mohl ohrozit na životě nebo by jim hrozil těžký průběh, a to je právě věková kategorie 60 plus. Samozřejmě, že nejlepší by bylo lidi přesvědčit, ale někteří lidé se nechtějí očkovat, protože jsou pod vlivem dezinformací. U nás stále některé celebrity či politici vystupují proti očkování,“ postěžoval si český premiér.