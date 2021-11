https://cz.sputniknews.com/20211125/blaha-obvinil-vladu-z-nastoleni-fasismu-a-rekl-kdo-si-namasti-kapsu-behem-lockdownu-16636853.html

Blaha obvinil vládu z nastolení fašismu a řekl, kdo si namastí kapsu během lockdownu

Blaha obvinil vládu z nastolení fašismu a řekl, kdo si namastí kapsu během lockdownu

Slovenská opozice se tvrdě postavila proti lockdownu, který ve středu vyhlásila vláda. Poslanec strany Směr-SD Ľuboš Blaha obvinil kabinet ze lži a zavádění... 25.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-25T22:59+0100

2021-11-25T22:59+0100

2021-11-25T22:59+0100

slovensko

slovensko

ľuboš blaha

očkování

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1130/71/11307103_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_acecfb511fab898b9c77e079876407a5.jpg

„Je to tu. Lockdown až do jara. Anebo je někdo tak naivní, že věří, že to bude fakt trvat jen dva týdny?“ položil si řečnickou otázku na Facebooku Blaha.Politickou reprezentaci obvinil ze lži. Slibovali, že vakcinace pomůže zdolat pandemii covidu-19. Prezidentce Zuzaně Čaputové, která v úterý vyzvala k vyhlášení totálního lockdownu, připomněl jedno z hesel vakcinační kampaně.I naočkovaní budou muset být „v domácím vězení“, napsal Blaha. „Vítejte mezi námi podlidmi,“ vzkázal ironicky Blaha. „Slibovali, že už nikdy nebude celoplošný lockdown ani nouzový stav. A prásk – je to tady,“ doplnil.Přitom ještě před několika týdny slovenští nejvyšší politici tvrdili, že je země na novou vlnu pandemie připravena. Tím podle Blahy zcela zničili důvěru ve vládní politiku.Skutečně ještě 3. října prezidentka Zuzana Čaputová uvedla, že je Slovensko na třetí vlnu pandemie připravené lépe, než bylo na druhou. Nicméně zároveň zdůraznila, že Slovensko patří mezi členské země EU, kde očkování probíhá nejpomaleji.Čaputová jako HindenburgPoslanec se dále vymezil vůči úternímu projevu prezidentky, která vyzvala k zastavení šíření „bludů o covidu“ či „tlachání o covidu“. Hlava státu obvinila nezodpovědné obyvatele, kteří nedodržují opatření, a dokonce vyhrožují zdravotníkům. Kvůli nim jsou nyní nemocnice na hraně svých kapacit, tvrdila v úterý prezidentka, která vyzvala k očkování.Jenže Blaha ze současné situace neviní občany, ale právě vládu i prezidentku. Výlučné spoléhání na vakcínu jako jediný prostředek boje s covidem-19 je totiž chyba. Dokládá to i posledním prohlášení Světové zdravotnické organizace.Blaha obvinil reprezentaci země, že šíří nenávist vůči nenaočkovaným, kteří opatření poctivě dodržují, zatímco lidem, kteří se nechali naočkovat, umožnili šířit nákazu ve společnosti. Nenávistné výpady ve slovenských médiích vůči občanům odmítajícím vakcinaci přirovnal k nacistické propagandě.Fašismus ve prospěch nadnárodních korporacíLockdown podle Blahy nejtvrději udeří na maloobchodníky, živnostníky, majitele a zaměstnance malých provozoven a hotelů. Nad tisíci rodinami vláda podle něj „vyřkla ortel“.Blahovi se dále nelíbí, že vládní koalice se o opatřeních neporadila v parlamentu. Podle něj je nepřípustné, aby se opoziční strany o rozhodnutí vlády dozvěděly v médiích.Poslanec navíc varoval před zavedením povinného očkování, jak to již učinili v Rakousku. Zkrátka Blaha obvinil vládu, že poštvala Slováky proti sobě a na nespokojené občany posílá policisty.Připomeňme, že ve středu laboratoře na Slovensku odhalily přes 10 tisíc případů nákazy koronavirem. Z toho bylo 71 % nenaočkovaných. V nemocnicích je nyní hospitalizováno 3 188 pacientů s covidem-19.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210131/toto-neni-orwell-vakcina-je-svoboda-hlasa-caputova-v-kampani-toto-je-snad-sen-neveri-blaha-vlastnim-13127789.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, ľuboš blaha, očkování, koronavirus