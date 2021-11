https://cz.sputniknews.com/20211125/britsti-vedci-varovali-pred-horsim-kmenem-koronaviru-nez-je-varianta-delta-16630413.html

Britští vědci varovali před horším kmenem koronaviru, než je varianta delta

Britští vědci varovali před horším kmenem koronaviru, než je varianta delta

Britští vědci informovali o novém kmenu koronaviru, který může být potenciálně nebezpečnější než kmen delta, protože má větší počet mutací. Píše o tom The... 25.11.2021, Sputnik Česká republika

Virolog z Královské koleje Tom Peacock, který první upozornil na šíření nového kmenu, označil kombinaci mutací této varianty za „hroznou“. Podle jeho slov může být nový kmen horší než „cokoliv jiného“, včetně kmenu delta. Obsahuje totiž 32 mutací, z nichž mnohé zvyšují jeho nakažlivost a odolnost vůči vakcínám.Daily Mail rovněž uvádí, že do počtu jeho mutací patří například ty, které byly objeveny u jihoafrického, indického (delta) a newyorského kmenu.Vědci ale zároveň poznamenali, že velký počet mutací může zapůsobit také proti samotnému viru a učinit ho nestabilním, čímž se zabrání jeho velkému šíření.Předpokládají, že se kmen objevil v Botswaně. Nakažení tímto virem byli také zaregistrováni v JAR a Hongkongu. Zatím je známo jenom deset těchto případů. Experti navíc uklidńují, že zatím nejsou příznaky rychlého šíření této varianty koronaviru.Pro existující přípravky proti nemoci tak bude možná těžké s tímto kmenem bojovat, protože učí imunitní systém rozeznávat starší verzi viru, poznamenali vědci. Genetik z londýnské Univerzitní koleje, profesor François Ballou, vyslovil předpoklad, že se tento kmen vyvinul u člověka s oslabenou imunitou, například u nemocného AIDS.Mikrobiolog z Univerzity Východní Anglie, profesor David Livermore má zase za to, že velké spektrum mutací může umožnit viru, aby úspěšněji bojoval s existujícími vakcínami, avšak poznamenal, že „se to vůbec nemusí stát“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

