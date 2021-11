https://cz.sputniknews.com/20211125/bude-z-ceska-divoky-zapad-ctvrtina-policistu-muze-svleknout-uniformu-16634907.html

Bude z Česka Divoký západ? Čtvrtina policistů může svléknout uniformu

Bude z Česka Divoký západ? Čtvrtina policistů může svléknout uniformu

Koronavirus si asi vybere novou oběť. Bude kvůli tomu Česká republika mnohem nebezpečnějším místem? Víc jak čtvrtina českých policistů chce odejít, pokud je... 25.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-25T21:50+0100

2021-11-25T21:50+0100

2021-11-25T21:50+0100

názory

policie

vakcína

očkování

policie čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/885/84/8858419_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8b3302ace4ab8ffcc53aa998f379d006.jpg

Dokážete si představit takovou situaci? Vidíte chuligány, jak třeba rozbíjejí vitrínu. Voláte 158 a nic. Nikdo nepřijede. A nebo vám vykradou byt. A nebo vám nabourají vůz. Ale policie to řešit nebude, protože bude mít brutální podstav.O co jde? Policie by mohla ztratit až 10 tisíc lidí, kteří dosud odmítají očkování proti covidu-19. K tomu by mělo dojít, pokud by stát nařídil povinné očkování pro policisty a další státní zaměstnance. Prohlásil to na Twitteru policejní prezident Jan Švejdar.Alespoň jednu dávku očkování proti covidu-19, které je většinou dvoudávkové, dosud dostalo téměř 82 procent policistů a občanských zaměstnanců, oznámil Švejdar. „Za to jsem rád a považuji to za skvělý výsledek. Nejsem si ale jist, zda si policie může dovolit ztratit až 10 000 kvalifikovaných lidí, kteří očkování doposud odmítají,“ dodal.O zavedení povinného očkování pro konkrétní profesní skupiny je podle Švejdara třeba diskutovat a vyjasnit si následky, které by to pro ně v praxi mohlo mít. „U Policie ČR si to v tuto chvíli nedovedu představit,“ dodal.A proč? Vláda v pondělí otevřela debatu o povinném očkování některých profesí, vznikne meziresortní komise, která ho posoudí. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch řekl, že debatu by chtěl mít uzavřenou do konce tohoto týdne a příští týden vládě předloží stanovisko ministerstva. Podle Vojtěcha se uvažuje o zdravotnících a sociálních pracovnících, premiér v demisi Andrej Babiš hovořil i o dalších státních zaměstnancích, jako jsou vojáci, hasiči nebo právě policisté.Je to zvláštní situace. Hovoří se o novém lockdownu, v sousedním Slovensku se už rozjíždí. A kdo bude dohlížet v naší republice na dodržování pravidel? Policisté, kteří se očkování protiví.I ta hrozba, že 10 tisíc policistů svlékne uniformu, je zvláštní. Zní jako výhrůžka. Podle ministerstva vnitra má Česká republika zhruba 40 tisíc policistů. To znamená, že čtvrtina všech strážců zákona odejde a nechá republiku na pospas zločinu? To by byla pořádná rána.Nepobudí odpůrce proticovidových opatření postoj tisíců policistů k razantnějším akcím? V zahraničí vidíme, jak se lidé vzpouzí tvrdým vládním opatřením. K násilným protestům došlo třeba v sousedním Rakousku nebo Nizozemsku. Situace opravdu není dobrá.Co dělat s odmítáči očkování v uniformách? Svůj názor na věc Sputniku sdělil člen SPD, držitel medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, bývalý rektor Vysoké školy Evropských a regionálních studií Lubomír Pána.„Slova pana generála jsou vážným varováním vládě v demisi. V USA povinná vakcinace zdravotníků způsobila odchod 250 tisíc zdravotníků, což je téměř obdobná situace v našich podmínkách, kdyby službu opustilo 10 tisíc policistů. Navíc by se jednalo o aktivní policisty, kteří reálně pomáhají a chrání. Zatím jsem žádnou adekvátní reakci ze strany premiéra v demisi či ministrů v demisi nikde neslyšel ani nečetl,“ míní expert.Není zvláštní, že se právě policisté brání očkování?„Deset tisíc policistů je ve stejném poměru ke všem policistům a zaměstnancům Policie ČR, jako jsou neočkovaní a očkovaní v celé republice. Dále se domnívám, že policisté, na rozdíl od jiných, nejsou zkorumpovaní a hmotně zainteresovaní na vakcinaci, testování a šikanování občanů a řídí se vlastním rozumem,“ říká pan Pána.Nemůže se podstatné snížení počtu policistů odrazit na zločinnosti v Česku?„Pokud by skutečně odešlo ze služby 10 tisíc policistů, obávám se, že by mohla nastat obdobná situaci, kdy prezident Havel vyhlásil amnestii a vypustil do ulic tisíce zločinců,“ říká Lubomír Pána.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211125/covid-19-ochromil-cr-vcera-pribylo-pres-18-tisic-novych-pripadu-vlada-projedna-zprisneni-narizeni-16630174.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

policie, vakcína, očkování, policie čr