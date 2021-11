https://cz.sputniknews.com/20211125/cesko-zasype-snih-meteorologove-predbezne-varuji-pred-nebezpecnymi-jevy-16635815.html

Česko zasype sníh. Meteorologové předběžně varují před nebezpečnými jevy

Česko zasype sníh. Meteorologové předběžně varují před nebezpečnými jevy

Kdo se těší na sníh, dočká se ho v ČR koncem týdne, sděluje Český hydrometeorologický ústav. Mělo by napadnout až 10 cm sněhu, a to i v nížinách, především ve... 25.11.2021, Sputnik Česká republika

Ve čtvrtek bude počasí nic moc – nízká oblačnost a mlha, s průměrnou teplotou maximálně 1 až 5 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jihovýchodní až jižní 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s. K večeru pak zeslábne.Od pátku začnou sněhové přeháňky na horách i v nížinách, především ve východní části země. Sníh však bude převážně mokrý, zpočátku kombinovaný s deštěm. Teplota vzduchu se bude ve dne pohybovat mezi nulou a čtyřmi stupni Celsia. Na východě by mohlo napadnout až 10 cm mokrého sněhu.Sluníčko se nejspíše neukáže ani v sobotu, kdy má být podle předpovědi opět oblačno či dokonce zataženo se slabým větrem z jihu a jihovýchodu.V neděli čeká obyvatele ČR počasí podobné sobotnímu, teploty lehce nad nulou, mokrý sníh, či dokonce déšť se sněhem nebo pouze déšť.Vzhledem k ochlazování během víkendových nocí hrozí ráno nebezpečné náledí, a proto Český hydrometeorologický ústav vydává předběžné varování před náledím a mokrým sněhem.Opatrní musí být řidiči i chodci, a to zejména na Moravě a ve Slezsku.Bude to první výraznější sněžení nadcházející zimy, a proto se dají očekávat problémy na silnicích.Výstraha před sněžením platí pro Vysočinu, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj, ale také pro části Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje od pátečních 9:00 do půlnoci.Varování před tvorbou náledí a zmrazků bude platit od půlnoci do sobotního rána na Vysočině, v Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji a také v částech Královéhradeckého a Jihočeského kraje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

