Chcete se nabourat do Applu? Stačí si vyrobit razítko. Tady je návod

2021-11-25T08:09+0100

2021-11-25T08:09+0100

2021-11-25T08:09+0100

věda a technologie

apple

Experti nejdříve našli povrch, na kterém se zachoval otisk prstu majitele zařízení. Ve Photoshopu udělali negativ obrázku otisku a poté ho vytiskli na fólii. Následně bylo na povrch otisku naneseno obyčejné lepidlo.Když všechno zaschnulo, získali experti „razítko“. To postupně přikládali ke čtečce otisků prstu na přístrojích, čímž zařízení odemkli. Celý proces můžete vidět na videu.Experti dodali, že razítko nefungovalo vždy, ale přesnost rozpoznání otisku je přesto vysoká, činí okolo 80 %.Verze WhatsAppu pro iPadU aplikace WhatsApp se objeví verze pro iPady, kvůli této novince bude zrušen požadavek stálého připojení k chytrému telefonu. Podle Marka Zuckerberga se nová verze objeví v nejbližší době.WhatsApp již dlouho naznačoval novou verzi aplikace pro iPad. Jak uvádí 9to5mac, nyní je již známo, že společnost Meta vydá novou aplikaci pro iPad.Vyšlo také najevo, že verze pro tablety vznikne s podporou pro počítače Apple s operačním programem macOS. Podle specialistů se to podařilo díky projektu Apple pod názvem Catalyst.U WhatsApp pro macOS Catalyst však dojde k vylepšení pro správné používání aplikace s klávesnicí a myší, aby všechny funkce fungovaly jako na počítači s Windows. To zahrnuje upozornění a přihlášení k vašemu účtu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

