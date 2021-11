https://cz.sputniknews.com/20211125/covid-19-ochromil-cr-vcera-pribylo-pres-18-tisic-novych-pripadu-vlada-projedna-zprisneni-narizeni-16630174.html

Covid-19 ochromil ČR: Včera přibylo přes 18 tisíc nových případů. Vláda projedná zpřísnění nařízení

Na Česko již před pár týdny udeřila další koronavirová vlna, která je silnější než ty předchozí. Stále totiž skokově roste počet případů. Jen za středu 24. listopadu laboratoře odhalily přes osmnáct tisíc případů. To je téměř o 4000 pozitivních případů více než minulou středu, a zároveň asi o 8000 méně než rekordní nárůst v úterý (25 877).Pokud jde o situaci v nemocnicích, podle posledních údajů je nyní hospitalizováno 5886 lidí s covidem. V mezitýdenním srovnání takpřes 1 100 pacientů přibylo. Roste i počet pacientů v těžkém stavu, kterýse blíží 850. I toto číslo je nejvyššíza posledních sedm měsíců.Nicméně, nové maximum ve středu zaznamenala také sedmidenní incidence. Na sto tisíc obyvatel totiž připadá 1 097 případů nákazy potvrzených za poslední týden, přičemž minulou středu to bylo 819. Zmiňme, že nejvyšší incidenční číslo hlásí Olomoucký (zhruba 1 500 na 100 000 obyvatel) a Zlínský kraj (1 363 na 100 000 obyvatel). Naopak nejnižší incidence je v kraji Karlovarském, kde testy za poslední týden odhalily 419 případů nákazy na sto tisíc lidí.Zaměříme-li se ještě na incidenci, ve světovém srovnání je Česko už na druhém místě za Slovenskem. Od úterý tak přeskočilo Rakousko.Včera bylo provedeno celkem 78 750 testů, z toho 22 492 antigenních a 56 258 PCR. Pokud jde o očkování, za středu bylo vyočkováno 55 654 dávek vakcíny proti covidu. Celkový počet aplikovaných dávek od začátku očkování tak překročil13,2 milionu.Dodejme, že od začátku epidemie, která v ČR vypukla loni 1. března, již zemřelo 32 523 lidí s prokázaným covidem z více než dvou milionů prokazatelně nakažených. Od začátku listopadu stoupl počet úmrtí zatím o 1660 případů.Vláda projedná zpřísnění opatřeníVzhledem k vyhrocené situaci se vláda v demisi premiéra Andreje Babiše rozhodla, že již ve čtvrtek odpoledne projedná další zpřísnění protiepidemických opatření. Původně se přitom jednání mělo konat v pátek.Zatím není stoprocentně jasné, o jaké zpřísnění půjde. Uvádí se však, že by se mělo jednat především o omezení kontaktů mezi lidmi, které nejsou nezbytné. Babiš již avizoval, že úplná uzávěra země není v plánu. Také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nastínil, že jednou z možných variant je omezení hromadných akcí. V případě, že ministři kývnou na plošná opatření, budou se týkat i očkovaných.Zmiňme, že dnes dopoledne za jednací stůl usedne také centrální řídící tým a zástupci ministerstva zdravotnictví s takzvaným AntiCovid týmem složeným ze zástupců budoucí vlády.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

