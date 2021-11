https://cz.sputniknews.com/20211125/eu-prekrocila-sve-pravomoce-polsky-premier-rekl-ze-zeme-nebude-platit-za-turow-pokutu-16637130.html

„EU překročila své pravomoce.“ Polský premiér řekl, že země nebude platit za Turów pokutu

„EU překročila své pravomoce.“ Polský premiér řekl, že země nebude platit za Turów pokutu

Polský premiér Mateusz Morawiecki řekl, že Polsko nezaplatí pokutu, kterou mu uložil soud EU, protože EU „překročila své pravomoce“. 25.11.2021, Sputnik Česká republika

Soudní dvůr EU v říjnu uložil Varšavě pokutu ve výši 1 milionu eur denně až do likvidace kárného senátu Nejvyššího soudu. Již dříve soud EU požadoval okamžité ukončení práce kárného senátu Nejvyššího soudu Polska. Činnost kárného senátu, který může rozhodovat o profesní činnosti soudců, podle EK ohrožuje jejich nezávislost a nestrannost.„EU překročila svůj mandát. Tato organizace může rozhodovat pouze v oblastech, které jí suverénní státy svěřují,“ řekl premiér novinám Figaro v rámci odpovědi na otázku, proč Polsko nehodlá zaplatit pokutu.Podle názoru premiéra chtějí orgány EU – Evropský parlament, Soudní dvůr a Evropská komise – „zvýšit své pravomoci“.Náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloňski ještě předtím v listopadu v pořadu rozhlasové stanice RMF FM řekl, že Polsko dosud nezačalo platit pokuty uložené unijním soudem.V květnu bylo oznámeno, že soud EU na žádost České republiky nařídil Polsku okamžitě zastavit veškeré práce na dole Turów. Česká strana protestuje proti plánovanému rozšíření dolu, protože by mohlo snížit hladinu podzemní vody, způsobit problémy se zásobováním okolních oblastí vodou a poškodit životní prostředí. A 20. září soud EU nařídil Polsku, které nevyhovělo jeho rozhodnutí, zaplatit 500 tisíc eur jako každodenní pokutu až do ukončení těžby v dole.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

