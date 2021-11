https://cz.sputniknews.com/20211125/evropa-se-zavira-eurokomisarka-informovala-o-zmenach-pravidel-pro-prekroceni-hranic-eu-16631803.html

Evropa se zavírá? Eurokomisařka informovala o změnách pravidel pro překročení hranic EU

Evropa se zavírá? Eurokomisařka informovala o změnách pravidel pro překročení hranic EU

Pravidla pro překročení hranic Evropské unie budou v nejbližší době změněny, a to kvůli šíření koronaviru. Dne 25. listopadu o tom informovala eurokomisařka... 25.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-25T11:49+0100

2021-11-25T11:49+0100

2021-11-25T11:49+0100

svět

eu

hranice

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/16/12956333_0:0:2967:1669_1920x0_80_0_0_093900e28571db9b50e886ae1c640055.jpg

„Za několik dní budou změněna pravidla pro překročení hranic EU,“ sdělila dotyčná v rozhovoru pro noviny La Razón, ale neupřesnila, o jaké změny konkrétně jde.Eurokomisařka upozornila také na důležitost očkování proti covidu-19.V zemích, kde je proti covidu-19 naočkováno méně než 80 % obyvatel, budou muset podniknout vážná opatření na zastavení šíření infekce.„Zima bude velmi těžká. V prosinci a lednu budou nemocnice velmi zatíženy,“ dodala eurokomisařka.Jen o den dříve schválila italská vláda nový zákon o zpřísnění omezovacích opatření kvůli pandemii covidu-19 pro neočkované občany. Vláda rovněž rozšířila seznam kategorií občanů, pro které je vakcinace povinná.Slovenský premiér Richard Sulík prohlásil, že jeho vláda přijala kvůli složité epidemiologické situaci rozhodnutí o vyhlášení celonárodního lockdownu, a to od 25. listopadu na dobu dvou týdnů. Omezení se týkají zákazu vycházení v noční době, zrušení hromadných akcí v oblasti kultury a sportu, zavření podniků veřejného stravování a služeb, a také obchodů, kromě těch, které prodávají nejnutnější zboží.V Rakousku byl 22. listopadu vyhlášen celonárodní lockdown pro všechny obyvatele, jak očkované, tak neočkované proti koronaviru. Upřesňuje se, že v rámci restrikcí bude občanům povoleno opouštět své obydlí pouze v případě cesty do práce, uspokojení základních potřeb každodenního života (například nákupu v obchodě), procházky a návštěvy zdravotnických institucí.Regionální kancelář WHO dne 17. listopadu listu Izvestija sdělila, že v Evropě dochází k rychlému růstu počtu nemocných, hospitalizací a úmrtí. Zástupci organizace zdůraznili nutnost dodržování v Evropě takových opatření, jako bezpečný rozestup, nošení roušek a pravidelná hygiena rukou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211125/covid-19-ochromil-cr-vcera-pribylo-pres-18-tisic-novych-pripadu-vlada-projedna-zprisneni-narizeni-16630174.html

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eu, hranice, koronavirus