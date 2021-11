Jak se k novým opatřením postaví budoucí kabinet? AntiCovid tým vydal prohlášení

„Považuji to, za důkaz finálního selhání dosluhující vlády Andreje Babiše a jejich absolutní neschopnosti cokoliv plánovat. Zajímalo by mě, co pro zbrzdění pandemie dělali do teď. Navíc je naprostý paradox zrušit venkovní trhy třeba na Náměstí Republiky a vedle toho nechat fungovat přeplněné nákupní centrum,“ rozčiloval se Hřib na svém Facebooku.