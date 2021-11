Jana Bobošíková: Pětikoalice, spojená nenávistí k prezidentovi, rozdupává jeho sen...

https://cz.sputniknews.com/20211125/jana-bobosikova-petikoalice-spojena-nenavisti-k-prezidentovi-rozdupava-jeho-sen-16641114.html

Ano, je možné, že dnes, kdy rozpočet nese enormní další náklady na boj s covidem-19, není pro výstavbu kanálu za 600 miliard korun skutečně ta správná doba. Člověk však nabývá dojmu, že o blaho lidí nejde. Proč se vítězové tak zběsile snaží revidovat vše, co souvisí s prezidentem? S touto otázkou se Sputnik obrátil na známou političku, moderátorku, bývalou poslankyni Evropského parlamentu Janu Bobošíkovou.Bobošíková: Nastupující pětikoalice, což není jen vláda, ale také například předsedové obou parlamentních komor Miloš Vystrčil a Markéta Pekarová Adamová, se netají svou dlouhodobou nechutí vůči prezidentu Miloši Zemanovi. V některých momentech mám pocit, že jde až o osobní zášť, která nemá s věcnými řešeními politických otázek nic společného. Pokud jde o kanál Dunaj–Odra–Labe, považuji současnou koaliční smlouvu za neprofesionální a zmatečnou. Na jedné straně se v ní tvrdí, že „Zastavíme práce na kanálu Dunaj–Odra–Labe a zrušíme jeho územní rezervy v dotčených obcích“, na druhé straně se pětikoalice hlásí ke spolupráci v rámci Trojmoří. Zde je nutné upozornit, že kanál Dunaj–Odra–Labe je jediný projekt, který Česká republika do iniciativy Trojmoří přihlásila. Stalo se tak na summitu iniciativy Trojmoří v roce 2018 v Bukurešti. Projekt do iniciativy Trojmoří tehdy přihlásil jménem prezidenta Miloše Zemana tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Pokud nyní čtou velvyslanci zemí Trojmoří koaliční smlouvu, nevím, jak vnímají tento protimluv nastupující politické reprezentace. Ale pozitivní body nám to asi nepřinese. Druhým po pandemii aktuálním tématem je změna klimatu, boj s emisemi oxidu uhličitého do atmosféry. Grandiózní kanál, který prezident navrhuje vybudovat, je také cestou ke snížení emisí oxidu uhličitého (částečné zrušení silniční dopravy). Je to také koridor pro zásobování vodou, která v některých regionech v období sucha tak chybí. Může být také použit pro výrobu elektřiny a místní protipovodňovou ochranu. I když argumentů proti výstavbě je také dost. Jste osobně příznivcem kanálu nebo jeho odpůrcem?Osobně se domnívám, že by se kanál Dunaj–Odra–Labe postavit měl. Lodní přeprava navíc vytváří nejmenší uhlíkovou stopu ze všech druhů dopravy. Chce-li být vláda ekologická, a v pětikoaliční smlouvě se k ekologii mohutně hlásí, pak by měla jít právě touto cestou.Nová vládní koalice vedená Petrem Fialou z ODS si přímo do smlouvy o spolupráci vetkla, že zastaví všechny přípravy. „Je to nerealizovatelné. Není to projekt na dobu, kdy nemáme vysokorychlostní tratě a dokončené dálnice,“ říká jasně Martin Kupka, budoucí ministr dopravy za ODS. Možná má pravdu?Nevím. Strany pětikoalice kolem kanálu podivně řadu let lavírují. Když se podíváme do historie, po dokončení ratifikace smlouvy o rozšíření EU v roce 2004 se stal záměr výstavby kanálu Dunaj-Odra- Labe součástí projektu transevropských dopravních sítí. V roce 2006 bylo pro stavbu ministerstvo dopravy, tehdy v rukách pětikoaličních lidovců, v roce 2008 chtěl projekt oživit tehdejší premiér a předseda ODS Mirek Topolánek. Patrně si to teď ODS „nechce rozházet“ s environmentalisty a s Piráty, kteří proti kanálu vždy ostře vystupovali.Seznam Zprávy píší, cituji „Roky šlapání kolem Zemanova snu, že z Česka budou vybíhat vodní koridory do Baltu, Severního a Černého moře, mají svoji cenovku. Svítí na ní téměř 24 milionů, které ministerstvo utratilo za zmíněnou studii. Její závěr zněl, že se z pohledu ekonomiky, hospodaření s vodou i životního prostředí Dunaj – Odra – Labe vyplatí“. Otázka: Co dělat s těmito 24 miliony? Vyhodit z okna?Domnívám se, že studie o kanálu Dunaj-Odra-Labe rozhodně nebyla zbytečná. Porovnáme-li takto vynaložených 24 milionů s částkami, které míří například na zcela zbytečné genderové audity, zrovna tuto studii bych Babišově vládě nevyčítala.Když se k moci dostane pravice, začnou se vším šetřit. Myslíte si, že v České republice začíná éra hospodaření veřejných financí? Jaké novinky očekáváte v oblasti financí?Obávám se, že tato „pravice“ svým hlasováním v parlamentu mohutně přispěla k obrovskému zadlužení naší země. Senát, ve kterém má pětikoalice většinu, dokonce zrušil zmrazení platů politiků. Je pro mě nepochopitelné, že strany, které se osm let připravovaly za peníze daňových poplatníků v opozici na vládnutí, nemají připraven vlastní státní rozpočet a nejsou schopny říci, kde konkrétně budou systémově šetřit, a kde naopak ekonomiku povzbudí. Zatím nabízejí jen zrušení slev na jízdném pro seniory a studenty. Plány budoucího ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS jsou nejasné, Věslav Michalík ze STAN, který měl být ministrem průmyslu a obchodu, dnes kvůli svým neprůhledným businessovým aktivitám na kandidaturu rezignoval. Čekám proto s jistou zvědavostí na vládní prohlášení, ze kterého se možná dozvíme více o skutečných záměrech pětikoaliční vlády.Nicméně zpět k prezidentu Zemanovi a nové vládě. Jak se bude jejich součinnost vyvíjet do konce prezidentského období? Vaše předpověď? Jaká „překvapení“ nás ještě čekají?Prezident Miloš Zeman postupuje vůči přicházející vládní pětikoalici naprosto standardně. Podle mého názoru může nastat křehké ozbrojené příměří, které budou občas narušovat jedinci, vedení osobní záští, nikoliv upřímným zájmem o blaho České republiky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

