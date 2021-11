https://cz.sputniknews.com/20211125/media-zeman-je-opet-hospitalizovan-udajne-se-nakazil-covidem-19-16640709.html

Zeman je opět hospitalizován. Má covid, potvrdil Ovčáček.

Zeman je opět hospitalizován. Má covid, potvrdil Ovčáček.

Prezident Miloš Zeman se po několika hodinách vrátil ve čtvrtek do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Údajně se nakazil koronavirem. Ve čtvrtek večer o tom... 25.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-25T19:06+0100

2021-11-25T19:06+0100

2021-11-25T19:50+0100

česko

miloš zeman

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/16524717_0:0:1062:597_1920x0_80_0_0_e10639c70ce8add356aee3e6a95329a8.jpg

Prezident Miloš Zeman byl ve čtvrtek večer převezen zpět do Ústřední vojenské nemocnice. Podle informací CNN Prima News se hlava státu nakazila koronavirem. Nemocnici opustil dnes ráno i přesto, že mu to lékaři nedoporučovali. V Lánech se o něj měla starat soukromá společnost.Ve čtvrtek večer prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček potvrdil, že byl v Lánech prezident pozitivně testován na koronavirus.Připomeňme, že Zeman byl do ÚVN převezen dne 10. října. Zeman trpí chronickým jaterním onemocnění. V posledních týdnech se ale jeho stav lepšil. Ve čtvrtek ráno se rozhodl přemístit na zámek v Lánech, kde se o jeho zdravotní péči měla starat soukromá firma. Dne 14. října během pobytu v nemocnici dostal třetí dávku vakcíny.Zeman měl v pátek v poledne jmenovat předsedu ODS Petra Fialu premiérem. V pondělí se měl prostřednictvím videokonference zúčastnit setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny, které se koná v Budapešti. Následně ve stejný den se měl sejít s nominantem na ministra pro místní rozvoj a šéfem Pirátů Ivanem Bartošem. V následujících dnech plánoval schůzky s ostatními kandidáty na ministerská křesla. Ještě dnes odpoledne o tom informoval hradní kancléř Vratislav Mynář.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, koronavirus