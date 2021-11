https://cz.sputniknews.com/20211125/michalik-nestaci-pirati-chteji-hlavu-adepta-do-vlady-blazka-za-ods-jste-magor-reaguje-topolanek-16636757.html

Michalik nestačí? Piráti chtějí hlavu adepta do vlády, Blažka za ODS. Jste magor, reaguje Topolánek

Pětikoalice ještě nestačila začít vládnout a jejich kandidáti na ministry již čelí nátlaku médií v souvislosti s podezřeními ze střetu zájmů a kvůli neprůzračným finančním operacím. Přidávají se k tomu přitom i vlastní koaliční partneři, kteří dávají jasně najevo, že nechtějí vidět určité politiky v ministerských křeslech. Poté, co místopředseda STANu Věslav Michalik stáhl svou kandidaturu na ministra průmyslu a obchodu, se terčem kritiky stává člen ODS a někdejší ministr spravedlnosti v Nečasově vládě Pavel Blažek, který se o tuto funkci znovu uchází již ve vznikající vládě Petra Fialy.Nespokojenost s kandidaturou Blažka zase pochází z táboru České pirátské strany. Připomeňme, že již dříve první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová prohlásila, že někteří adepti na ministry jsou pro Piráty nepřijatelní. Tehdy se totiž spekulovalo, že může jít právě o Pavla Blažka a Janu Černochovou z ODS.Tentokrát se proti kandidatuře Blažka přímo vymezil bývalý místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík, který na svém twitterovém účtu vyzval česká média, aby se začala zabývat kauzami možného budoucího ministra spravedlnosti.Nicméně, řada členů koalice Spolu velmi kriticky vnímala pokusy Pirátů ovlivnit jejich seznam kandidátů do vlády. Bez reakce nezůstalo ani vyjádření Ferjenčíka, na které reagoval bývalý šéf občanských demokratů a někdejší český premiér Mirek Topolánek.Určitý nátlak na ODS se však začíná formovat nejen ze strany médií a jiných politiků, ale i ze strany občanů. Pod jedním z tweetů šéfa ODS Petra Fialy se lidé ptali, jak bude řešit budoucí premiér střet zájmů svého spolustraníka Blažka.Odstoupení MichalikaDnes místopředseda hnutí STAN a starosta Dolních Břežan Věslav Michalik oznámil, že stahuje svou kandidaturu na ministra průmyslu a obchodu. Řekl to na čtvrteční tiskové konferenci. Rozhodnutí přišlo po zjištění Deníku N o půjčkách z Kypru pro jeho bývalou firmu.Podnikání na Kypru bylo podle něj legální, ale zároveň nechce, aby situace působila jako v případě Andreje Babiše.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

