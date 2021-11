https://cz.sputniknews.com/20211125/mistopredseda-hnuti-stan-veslav-michalik-se-vzdal-nominace-na-ministra-16630694.html

Místopředseda hnutí STAN Věslav Michalik se vzdal nominace na ministra

Místopředseda hnutí STAN Věslav Michalik se vzdal nominace na ministra

Místopředseda hnutí STAN Věslav Michalik se nebude ucházet o pozici ministra průmyslu a obchodu. Řekl to na čtvrteční tiskové konferenci.

Podnikání na Kypru bylo podle něj legální, ale zároveň nechce, aby situace působila jako v případě Andreje Babiše.Deník N s odkazem na oficiální dokumenty pocházející z českých a kyperských rejstříků v pondělí uvedl, že někdejší Michalikova firma podnikající v oblasti solárních elektráren si v minulosti půjčila peníze od anonymní kyperské společnosti Lowfield Investments. Šlo o 4,6 milionů eur či zhruba 117 milionů korun. Větší část půjčky, a sice 3,4 milionů eur, měla putovat do firmy Solar area, kde starosta Dolních Břežan a současný místopředseda hnutí STAN Věslav Michalik měl podle médií poloviční podíl. Další prostředky výše uvedená kyperská společnost z daňového ráje půjčila své dceřiné firmě Dark sky, která se podílí na provozu kanceláří právě v Dolních Břežanech.Michalik ani jeho manželka Hana nejprve nechtěli médiím sdělit, kdo za společností z daňového ráje stojí, ani jaký je původ peněz. Anonymní kyperské firmy umožňují skrýt koncové vlastníky. Michalik nakonec v úterý prohlásil, že majitelkou firmy byla jeho manželka.Vedení STAN si podle místopředsedkyně Věry Kovářové Michalikovu podnikatelskou minulost zkontrolovalo. „Podle mých informací v letech 2007 a 2008 investoval do dvou solárních elektráren, postavených ještě v době, než začala 'zlatokopecká' éra tohoto byznysu,“ uvedla Kovářová.Podle předsedy STAN a kandidáta na ministra vnitra Víta Rakušana byl Michalik připraven řešit situaci prodejem, pokud by měla představovat střet zájmů. Nakonec se rozhodl, že se raději vzdá postu ve vládě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

