Plynovod Nord Stream 2 zvýší závislost EU na Rusku, prohlásil polský premiér

Polský politik má za to, že prý Moskva používá plyn jako politický trumf.„Rusko pomocí plynovodu Nord Stream 2 vyvíjí nátlak na Polsko a celou EU. Část Evropské unie již nyní velmi závisí na ruské energii, a když bude plynovod spuštěn, dá se učinit závěr, že budeme ještě více závislí,“ míní Morawiecki.Již dříve Morawiecki obvinil společnost Gazprom z „manipulací“ na plynovém trhu, které údajně způsobily růst cen plynu v Evropě. V Kremlu na to prohlásili, že západní politici udělali chybu s přechodem na alternativní zdroje energie.Prezident RF Vladimir Putin zase označil za „naprostý nesmysl a absurditu“ prohlášení, že Rusko používá plyn jako zbraň. Moskva nejednou prohlásila, že Gazprom plní všechny své závazky vůči evropským partnerům, a že je připraven prodávat více „modrého paliva“.Připomeňme, že Nord Stream 2 je plynovod o roční kapacitě 55 miliard krychlových metrů, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa. Jeho výstavba byla ukončena letos v září. Proti projektu aktivně vystupují Spojené státy americké, které v EU prosazují vlastní zkapalněný zemní plyn. Proti je ale také Ukrajina, která se obává ztráty tranzitu. Moskva nejednou zdůraznila, že se jedná o obchodní projekt, který je výhodný jak pro Rusko, tak pro Evropskou unii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

