Pokleknou Češi v Glasgow? Sparta si zahraje ve Skotsku na pozadí obvinění z rasismu

Fotbalová Sparta dnes odehraje pohárový souboj v Glasgow proti tamnímu Rangers. České vztahy se skotským týmem jsou ale vyhrocené. Zářijové utkání v Praze... 25.11.2021, Sputnik Česká republika

UEFA považuje utkání za rizikové a jmenovala tak pro zápas bezpečnostního pracovníka. Sparta zároveň vydala řadu pokynů pro české fanoušky, kteří se odváží vycestovat Skotska, aby podpořili český tým. „Vlajky, dresy a šály odhalte až v sektoru. Neupozorňujte na sebe ve městě, na hotelu, v restauraci či v dopravních prostředcích,“ varuje klub. Důvod?Spor o bučeníVztahy Sparty s Rangers zostřilo zářijové utkání v Praze. Zápas na Letné sledovalo 10 tisíc školáků. Kvůli trestu za rasismus v srpnovém duelu s Monakem se mělo utkání odehrát před prázdnými tribunami, ale nakonec UEFA udělala výjimku pro děti od šesti do 14 let s doprovodem. Ty však na finského záložníka Rangers tmavé pleti Glena Kamaru při kontaktu s míčem opakovaně bučely.V Británii v tom shledali rasismus. Britská média a sociální sítě zaplavily negativní komentáře na adresu českých dětí. Zazněly urážky, proti kterým se museli postavit i politici, včetně premiéra Andreje Babiše či ministra vnitra Jana Hamáčka.Poradce pro rovnoprávnost a diverzitu Skotské fotbalové asociace přirovnal české děti ke „shnilému ovoci“, kvůli čemuž byl předvolán britský velvyslanec v Praze. Jakub Kulhánek si vyžádal omluvu, které se však zatím nedočkal.Disciplinární komise UEFA provedla šetření incidentu a dospěla k závěru, že v jednání dětského publika nejsou žádné důkazy rasismu nebo diskriminace.Za reakci českých dětí podle všeho může sám Glen Kamara, a to svým chováním. Během březnového zápasu dalšího pražského fotbalového týmu v Glasgow, a to Slávie, se hráči skotského týmu dopustili řady hrubých zákroků, které pak vyústily v konflikt mezi fotbalisty. Kamara posléze nepodloženě obvinil slávistu Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky. I když podle Kúdely šlo jen o vulgární nadávku, UEFA uvěřila Kamarovi a udělila Čechovi trest za údajný rasismus na deset zápasů. Rozhodnutí bylo v Česku přijato jako nespravedlivé a vygradovalo pak v bučení na Letné.Pokleknou nebo ne?Teď český tým čeká žhavý zápas v Glasgow ve vypjaté atmosféře přeplněného stadionu Ibrox Park. Ostře sledované bude nejspíš i pokleknutí na podporu hnutí Black Lives Matter a boje proti rasismu, které doprovází zápasy evropských pohárů.Například slávisté dříve odmítli pokleknout během čtvrtfinálového duelu Evropské ligy v Londýně. Nepřipojili se k hráčům Arsenalu a rozhodčímu, místo toho stáli a chytili se kolem ramen. Gesto Čechů pak řešila britská média. Česká reprezentace naopak před utkáním Ligy národů se Skotskem vyhověla domácím a poklekla, aby projevila sympatie ve spojitosti s hnutím BLM. Reprezentanti se však za svůj čin dostali pod palbu kritiky.Každopádně, ať už dnes sparťané pokleknou nebo ne, budou kritizováni ve Velké Británii nebo v Česku.

