Raketový torpédoborec amerického vojenského námořnictva se vydal do Černého moře

Raketový torpédoborec amerického vojenského námořnictva Arleigh Burke (DDG-51) se vydává do Černého moře, aby se v daném regionu zúčastnil operací spolu s... 25.11.2021, Sputnik Česká republika

„Torpédoborec Vojenského námořnictva USA Arleigh Burke (DDG-51) zahájil plavbu severním směrem do Černého moře, a to kvůli operacím v regionu se spojenci a partnery z NATO,“ praví se v prohlášení uveřejněném na Twitteru.Dne 21. listopadu učinil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlášení, že NATO má zastavit provokační činnost u ruských hranic, aby bylo možné najít východisko z dnešní napjaté situace ve vztazích mezi Ruskem a Západem. Dodal, že pod rouškou cvičení Aliance v Černém moři nejspíš Ukrajina usiluje o další zahájení vojenského překonání svého vnitřního problému.Tentýž den vyzvala německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová Severoatlantickou alianci, aby předvedla Rusku svou připravenost, týkající se použití zbraní v případě nutnosti. Uvedla rovněž, že Rusko stále narušuje vzdušný prostor v Černém moři.Předtím, 17. listopadu, opustil raketový torpédoborec USS Porter Černé moře, do kterého vplul 30. října za účelem cvičení se spojenci a partnery z NATO v daném regionu.Od chvíle, kdy loď vplula do Černého moře, vykonala manévry spolu s velitelskou lodí třídy Blue Ridge - USS Mount Whitney, vlajkovou lodí Šesté flotily USA třídy Henry J.Kaiser USNS John Lenthall (T-AO 189), a také s bulharskými, rumunskými, tureckými a ukrajinskými loděmi.Dne 13. listopadu prohlásil ruský prezident Vladimir Putin, že neplánovaná cvičení USA ve vodách Černého moře jsou vážnou výzvou pro Rusko. Prohlásil také, že ruské ministerstvo obrany přišlo s návrhem na vykonání vlastních neplánovaných cvičení, ale dodal, že on sám to nepovažoval za účelné.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

