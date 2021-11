https://cz.sputniknews.com/20211125/svetova-zdravotnicka-organizace-jmenovala-hlavniho-siritele-koronaviru-16632292.html

Světová zdravotnická organizace jmenovala hlavního šiřitele koronaviru

Světová zdravotnická organizace jmenovala hlavního šiřitele koronaviru

Neočkovaní lidé jsou hlavními šiřiteli covidu-19, sdělil Sputniku Evropský úřad Světové zdravotnické organizace (WHO). 25.11.2021, Sputnik Česká republika

„Neočkovaní lidé jsou hlavními šiřiteli viru. Vyzýváme všechny, kteří mají právo na očkování, aby využili této možnosti a určitě podstoupili kompletní očkovací cyklus. To je zvláště důležité pro prioritní skupiny, včetně lidí nad 60 let a lidí s oslabenou imunitou,“ prohlásil úřad.Mluvčí agentury dodal, že stále více studií ukazuje účinnost mnoha preventivních opatření. Zejména nošení ochrany dýchacích cest (roušek a respirátorů) a větrání místností je důležité samo o sobě, ale při kombinaci s jinými opatřeními se jejich účinek mnohokrát zvyšuje.Již dříve premiér v demisi Andrej Babiš řekl, že Vládní rada pro zdravotní rizika podpořila návrh, aby se proti covidu-19 povinně očkovali lidé ve věku nad 60 let, jako nejvíce ohrožená věková kategorie. Podle Babiše ministerstvo zdravotnictví rozhodne také o povinné vakcinaci pro některé profese.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

