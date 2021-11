https://cz.sputniknews.com/20211125/tragedie-ve-vodach-la-manche-rybari-nasli-27-tel-migrantu-vcetne-tehotne-zeny-16636128.html

Tragédie ve vodách La Manche: Rybáři našli 27 těl migrantů, včetně těhotné ženy

Tragédie ve vodách La Manche: Rybáři našli 27 těl migrantů, včetně těhotné ženy

Poblíž francouzského pobřeží byla nalezena prázdná loď obklopená těly utonulých migrantů. Rybáři našli 27 těl, včetně mrtvé těhotné ženy. Dva lidé přežili... 25.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-25T15:01+0100

2021-11-25T15:01+0100

2021-11-25T15:06+0100

svět

migranti

boris johnson

emmanuel macron

loď s migranty

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/16636012_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_77b94fefe8c4748d2dd403525a6b4c0a.jpg

Záchranáři předpokládají, že nafukovací člun byl sražen kontejnerovou lodí. Okolnosti tragédie začaly vyplouvat na povrch ve čtvrtek, kdy byli čtyři pašeráci, kteří organizovali nešťastnou přepravu migrantů, umístěni do vazby kvůli obvinění z neúmyslného zabití.Oběťmi tragédie se stali hlavně iráčtí Kurdové a Somálci. Přežít se podařilo jen dvěma. Každý z cestujících nešťastné lodi zaplatil za cestu do Anglie ekvivalent částky až 6000 liber. Téměř nikdo z migrantů nebyl oblečen do záchranné vesty. Většina obětí údajně zemřela na podchlazení v ledové vodě.Mezi mrtvými je sedm žen, z nichž jedna byla těhotná, a také tři děti.Johnson a Macron posoudili tragédiiBritský premiér Boris Johnson a francouzský prezident Emmanuel Macron v telefonátu dospěli k závěru, že je třeba spojit síly, aby se zabránilo život ohrožujícím převozům přes La Manche. Podle nich je možné problém efektivně řešit pouze v úzké spolupráci s úřady v Belgii, Nizozemsku a dalších evropských státech.Podobné nebezpečné převozy lidí organizují zločinecké skupiny, jejichž obchodní model je třeba zlikvidovat, zdůrazňuje prohlášení na webu britské vlády.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

https://cz.sputniknews.com/20210810/slevy-inzeraty-a-premiove-tarify-jak-ve-skutecnosti-funguje-byznys-pasovani-migrantu-do-evropy-15450332.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

migranti, boris johnson, emmanuel macron, loď s migranty