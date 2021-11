https://cz.sputniknews.com/20211125/v-moldavsku-schvalili-vycleneni-prostredku-na-splaceni-dluhu-gazpromu-16634548.html

V Moldavsku schválili vyčlenění prostředků na splacení dluhu Gazpromu

Moldavští poslanci na čtvrtečním zasedání schválili v posledním čtení vyčlenění prostředků na splacení dluhu Gazpromu, sdělil parlamentní předseda Igor Grosu. 25.11.2021, Sputnik Česká republika

Moldavská premiérka Natalja Gavrilica již dříve požádala parlament, aby neodkladně projednal změny zákona o státním rozpočtu na letošní rok, aby se daly vyčlenit prostředky na splacení dluhu Gazpromu za plyn, který dostali v říjnu a listopadu.Během období mimořádného stavu, který byl zaveden kvůli ekonomické krizi, zvýšila moldavská vláda základní kapitál státního podniku Energocom o 1,4 miliardy leů (79 milionů dolarů), aby nakoupila plyn od alternativních zdrojů, když se nepodaří prodloužit smlouvu s Gazpromem. Na návrh vlády poskytne Energocom tyto peníze společnosti Moldovagaz, aby ta splatila část historického dluhu státního podniku Termoelektrika.Moldavsko zatím nesplatilo dluh Gazpromu za ruský plyn v částce 74 milionů dolarů. Doufalo, že bude odročen. Ultimátum ruského koncernu mělo vypršet ve středu večer, ale Gazprom poskytl Moldavsku odklad do 26. listopadu.Gazprom a Moldovagaz prodloužily 29. října po dlouhých jednáních smlouvu o dodávkách plynu na dobu 5 let, počínaje 1. listopadem. Podmínky jsou pro moldavskou stranu výhodné: asi 430 dolarů za tisíc krychlových metrů plynu, zatímco ceny na trhu dosáhly 1 000 dolarů.Moldavská premiérka Natalja Gavrilica poznamenala, že „je to výhodná cena s ohledem na ceny na světovém trhu“, Předseda ředitelské rady AS Moldovagaz Vadim Čeban po podepsání smlouvy řekl, že Moldavsko získalo nejvýhodnější podmínky, jež jsou v dnešní situaci možné, což mu umožní ušetřit 405 milionů dolarů.Gazprom prohlásil, že s ohledem na situaci v Moldavsku bylo přijato rozhodnutí o podepsání smlouvy prakticky podle přání moldavské strany, ale za podmínky včasného stoprocentního splacení běžných plateb. Jenže 22. listopadu nebyla další platba převedena, a Gazprom informoval Kišiněv, že za 48 hodin zastaví dodávky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

