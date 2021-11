https://cz.sputniknews.com/20211125/vitejte-v-eu-200-migrantu-proniklo-do-polska-16636337.html

Vítejte v EU! 200 migrantů proniklo do Polska

Vítejte v EU! 200 migrantů proniklo do Polska

Více než 200 nelegálních migrantů ve středu násilím vstoupilo do Polska a bylo vráceno zpět do Běloruska, řekla novinářům Anna Michalská, oficiální mluvčí... 25.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-25T16:51+0100

2021-11-25T16:51+0100

2021-11-25T16:51+0100

uprchlický tábor, výstřely a vojenská technika. co se děje na polsko-běloruské hranici?

bělorusko

polsko

migranti

migrace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/16530348_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_1ff966e19473f3e0e2460194404aff1f.jpg

„Včera přibližně v 19:00 na pohraničním úseku v Čeremši skupina více než 200 lidí násilně překročila hranici, samozřejmě za aktivní podpory běloruských služeb. Tito lidé byli agresivní, házeli kameny a větve stromů na příslušníky polských bezpečnostních sil,“ řekla Miсhalská.V Polsku zůstalo podle jejích slov sedm lidí.„Pět lidí bylo hospitalizováno. Potřebovali lékařskou pomoc. Byli vyčerpaní, účastnili se násilného útoku na naši hranici. Mají škrábance všeho druhu. Víme, že jejich stav je stabilizovaný. Lékaři říkají, že během několika hodin mohou vyjít z nemocnice,“ řekla.Podle Michalské zůstává na území Běloruska poblíž hranic několik tisíc migrantů, kteří mají v úmyslu se nelegálně dostat do Evropské unie.Podle údajů pohraniční stráže bylo za poslední den zaznamenáno 375 pokusů o nelegální vstup do Polska z Běloruska. Ohledně 56 nelegálních migrantů bylo rozhodnuto o jejich vyhoštění z Polska.Policie polského Podleského vojvodství uvedla, že ve středu byli zadrženi tři lidé za napomáhání nelegální migraci. Dva občané Ukrajiny a jeden občan Švédska přepravili 14 nelegálních imigrantů.Na hranicích Běloruska a Polska se v posledních týdnech nahromadilo několik tisíc migrantů, kteří doufají, že se dostanou do zemí EU. Polské úřady posílily ostrahu hranic, stáhly k nim armádu a zmařily pokusy nelegálních migrantů o vstup do země, přičemž z migrační krize obviňují Minsk. Veškerá tato obvinění Bělorusko odmítá a tvrdí, že Polsko násilně vyhání migranty na běloruské území a uměle zhoršuje situaci s uprchlíky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

https://cz.sputniknews.com/20211125/tragedie-ve-vodach-la-manche-rybari-nasli-27-tel-migrantu-vcetne-tehotne-zeny-16636128.html

bělorusko

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bělorusko, polsko, migranti, migrace