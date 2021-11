https://cz.sputniknews.com/20211125/vitezkou-letosniho-masterchefa-se-stala-besky-co-rika-na-vyhru-16632531.html

Vítězkou letošního MasterChefa se stala Besky. Co říká na výhru?

Vítězkou letošního MasterChefa se stala Besky. Co říká na výhru?

Letošní ročník kulinářské soutěže MasterChef Česko již zná svého vítěze, respektive vítězku. Na prvním místě se totiž umístila sedmadvacetiletá amatérská... 25.11.2021

Fanoušci oblíbené soutěže o vaření již znají jejího vítěze. Trofej si odnesla pohledná tmavovláska Besky, která se o ni ale musela utkat s dalšími dvěma soutěžícími v ryze ženském finále. Těmi byly bývalá juniorská vítězka Australian Open a podnikatelka Jitka a violoncellistka Petra. Finále bylo napjaté, ale Besky si dokázala zachovat klid. Do finále se tak probojovala na rozdíl od svých soupeřek bez chyb. Odměnou jí bylo nejen první místo a trofej, ale také titul a jeden milion korun.Dotyčná v průběhu soutěže na některé působila možná trochu chladně, jelikož téměř neprojevovala žádné emoce. Nicméně, to se ve finále změnilo. Výhra ji nadchla a veškeré pocity vyplavaly napovrch.Šťastná výherkyně v rozhovoru ale také prozradila, proč se vlastně vůbec do soutěže přihlásila a co tomu všemu předcházelo.Výhra této krásce navíc zřejmě změní život od základu. Už nyní má totiž velké plány.Co se její vítězství týče, uvedla, že to vůbec nečekala. „Původně jsem chtěla přihlásit maminku, ale ta to odmítla, a tak jsem si řekla, proč to nezkusit, nebudu se přece nudit doma. Chci to vidět, zažít a klaplo to. Vůbec tomu ještě nemůžu uvěřit,“ zaznělo z její strany.Zmiňme, že na velkou favoritku ji již v začátku soutěže tipoval její mentor a michelinský šéfkuchař Radek Kašpárek. A měl pravdu.Reakce na sociálních sítíchO svůj úspěch se Besky podělila samozřejmě i na sociálních sítích, kde je aktivní. Na Instagramu tak sdílela obsáhlý post, ve kterém všem poděkovala. Speciální poděkování patřilo právě jejímu mentorovi, ale také mamince, která v ní lásku k vaření probudila.Pod příspěvkem se pak začaly objevovat hromadné gratulace k vítězství.A i další přiznávali, že jí fandili již od samotného začátku.Zároveň jí lidí vzkazovali, že je inspirativní a úžasná žena.Pořad MasterChef ČeskoTento pořad je v podstatě českou verzí britské soutěže se stejným názvem, v níž soutěží amatérští kuchaři. Daný pořad se vysílá na TV Nova, a to každé úterý.První epizoda MasterChefa byla v ČR odvysílána dne 7. října 2015, a to v rámci první řady. Tenkrát se porotcování pro první dvě řady zhostili Marek Raditsch, Marek Fichtner a Miroslav Kalina.Od dalších řad se ale složení poroty změnilo a Nova vsadila na nové tváře. Do poroty tak usedl michelinský kuchař Radek Kašpárek, trojnásobný vítěz ankety Zlatý kuchař Jan Punčochář a Zlatý kuchař roku 2019 Přemek Forejt.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

