https://cz.sputniknews.com/20211125/vlada-od-pulnoci-vyhlasuje-nouzovy-stav-16634321.html

Vláda vyhlašuje nouzový stav. Platit bude od půlnoci. Povinné očkování je nevyhnutelné, říká Babiš

Vláda vyhlašuje nouzový stav. Platit bude od půlnoci. Povinné očkování je nevyhnutelné, říká Babiš

Na svém čtvrtečním jednání vláda rozhodla vyhlásit nouzový stav. Platit bude od půlnoci. Na něj naváže zpřísnění koronavirových opatření. Povinné očkování je... 25.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-25T15:55+0100

2021-11-25T15:55+0100

2021-11-25T16:58+0100

česko

česká republika

andrej babiš

vláda české republiky

nouzový stav

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/12962590_0:0:2453:1381_1920x0_80_0_0_1e0ed3ecfab5ac8bb7f170c2d4dc2f42.jpg

Nouzový stav bude platit 30 s platností od dnešní půlnoci. ČTK to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Nouzový stav umožňuje mimo jiné omezovat pohyb lidí, uzavírat obchody i školy a snadněji nasazovat armádu. Díky němu může ministerstvo vnitra centrálně nakupovat zdravotnický materiál. Podle Babiše je povinné očkování některých věkových skupin a profesí nevyhnutelné. Pravděpodobně se bude jednat o lidi na 60 let a diskutovat se bude i o očkování obyvatel nad 50 let. Povinné očkování chce vláda i pro zdravotnictví, pozice v sociálních službách, hasiče, policisty a vojáky.Připomeňme, že nouzový stav byl v souvislosti s epidemií koronaviru poprvé vyhlášen loni 12. března. Podruhé to bylo loni 5. října a od té doby se několikrát prodlužoval. Zrušen byl až 11. dubna. Opatření vlády se od té doby řídila pandemickým zákonem.Ještě před jednáním kabinetu se sešla vládní rada pro zdravotní rizika. Kromě toho ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) jednal i s AntiCovid týmem koalice Spolu. Na schůzce je seznámil s opatřeními, se kterými šel na jednání vlády.Ve středu premiér Andrej Babiš (ANO) již avizoval zpřísnění platných opatření. Odmítl ale lockdown. Ostatně dříve nepodpořil ani vyhlášení nouzového stavu, o který žádali někteří hejtmani. Nicméně na úterním jednání šéfů krajů s vládou došlo ke shodě, že nouzový stav není třeba vyhlašovat.Premiér v pondělí nevyloučil, že bude nařízeno povinné očkování seniorů nad 60 let a některých profesních skupin, jako jsou zdravotníci, vojáci či policisté.K povinnému očkování vyzvala Česká lékařské komora (ČLK) i hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Naopak AntiCovid tým povinné očkování zatím odmítá. Zároveň chce obnovit platnost PCR testů k prokázání bezinfekčnosti.Covid v ČeskuK vyhlášení nouzového stavu se přistupuje na pozadí zhoršující se epidemické situace v Česku. Ve středu bylo zaznamenáno 18 004 případů nákazy. Jedná se o nejvyšší středeční hodnotu od začátku epidemie. Sedmidenní průměr na 100 tisíc obyvatel je na hodnotě 1 097 a čtrnáctidenní průměr dosahuje hodnoty 1 916.V nemocnicích je s covidem-19 hospitalizováno 5 886 pacientů, z toho je 848 v těžkém stavu. Celkem má covid již přes 32 tisíc obětí.Mnohé nemocnice musí omezovat péči o pacienty kvůli svému přetížení. FN Motol ve středu oznámila, že pozastavuje provádění plánovaných operací. To samé učinila i FN Bulovka v Praze. Ve čtvrtek neakutní dlouhodobě plánované výkony zastavuje i Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze.K omezení ambulantního provozu přistoupila i FN Brno. Kriticky se vyvíjí situace také v nemocnici Vyškov, která vyhlásila stav krajní nouze v důsledku vyčerpání veškerých lůžek a nedostatku kvalifikovaného personálu. Na hranu kapacit se dostaly nemocnice v Hodoníně a Ivančicích na Brněnsku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211125/covid-19-ochromil-cr-vcera-pribylo-pres-18-tisic-novych-pripadu-vlada-projedna-zprisneni-narizeni-16630174.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, andrej babiš, vláda české republiky, nouzový stav, koronavirus