Vondráčková prozradila fanouškům recept na věčné mládí. Ti si z ní berou příklad

Být stále krásná a mladá – to je sen každé ženy. Některé ale mají to štěstí, že se jim to daří a dokáží přírodu a čas skutečně ošálit. Jednou z těchto žen je i populární česká zpěvačka – Helena Vondráčková totiž ve svých letech vypadá stále velmi oslnivě.Není tedy divu, že dostává jeden dotaz za druhým, který se týká tipů, jak si udržet mladistvý vzhled. A recept je dle Vondráčkové velmi jednoduchý. Sdílela ho ve videu na svém Facebooku.Vondráčková tvrdí, že ani sekundu neposedí a dle svých slov neustále něco dělá. Prozradila také, že se stále aktivně věnuje sportu – hraje tenis a cvičí. Má prý dokonce speciální cviky. Kromě toho ji ale v jednom kole stále udržuje nový pejsek, kterého si pořídila se svým manželem Martinem Michalem. Musí s ním tedy denně chodit na procházky. Zmínka padla i o jejím manželovi, který je podle Vondráčkové stejně aktivní jako ona, a tak jí jde příkladem.V rozhovoru ale zpěvačka prozradila také to, v jakém jazyce nejraději zpívá. A kdo by si myslel, že je to čeština, mýlil by se. Na první místo dala angličtinu, pokračovala francouzštinou a zmínila se i o polštině.Reakce na sociální sítiA jak na vše reagovali fanoušci na sociální síti? Zpěvačka se dočkala jen samé chvály a lichotek. Pokud jde o její recept na krásu, lidé ji vzkazovali, že je pro ně inspirací.Další se přidávali s milými slovy: „Milá paná Helenko, moc Vám to sluší. Přeji Vám pohodový a krásný večer. Mám Vás a Vaše nádherné písničky moooooc ráda.“Někteří poukazovali i na to, že je dotyčná vždycky krásná.Helena VondráčkováHelena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

