„Vy jste normálně bl…“ Moravec se zastal Michalika. Uživatelé na Twitteru ale nevěřili svým očím

„Jojo, budeme nominovat někoho, o kom víme, že má máslo na hlavě, budeme doufat, že se na to nepřijde, a když to praskne, rychle ho uklidíme, a budeme dělat, že jsme hrozně spravedliví. To je ta nová kultura? …Asi jako z devadesátek, ne?“ podotkl další komentující.