https://cz.sputniknews.com/20211126/alexander-dubcek-a-slovensky-lockdown-nazor--16647957.html

Alexander Dubček a slovenský lockdown. Názor

Alexander Dubček a slovenský lockdown. Názor

Muselo sa všetko zrušiť. Vírus prekazil zaujímavé plány osláv pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka v jeho rodnej obci Uhrovec, ktoré sa... 26.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-26T20:00+0100

2021-11-26T20:00+0100

2021-11-26T20:00+0100

názory

výročí

alexander dubček

oslavy

narození

zrušení

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/16647920_0:215:2771:1773_1920x0_80_0_0_a76ae6344fbfb14cc4f0193d132888e4.jpg

Dušan Kerný: Mala to byť mimoriadna udalosť, išlo aj o stretnutie generácií pri rodnom dome v Uhrovci, v tom istom dome, kde sa narodil v 19. storočí Ľudovít Štúr, o. i. jeden z tvorcov spisovnej slovenčiny a pred sto rokmi zasa Alexander Dubček. Je to výnimočné miesto v našich dejinách, povedal by som jedno z pútnických miest, je to ozaj výnimočný dom. Je jedným zo symbolov národného vzopätia Slovákov. Cenné bolo že na príprave sa zúčastnili takmer dve desiatky miestnych samospráv, boli to oslavy pripravované „zdola“ o. i. rodákmi. Keby sa konali, vlastne by Uhrovec bol hlavným miestom osláv Dubčekovej storočnice. Treba však podotknúť, že oslavy sa nezrušili ale presunuli na rok 2022. A tak si vlastne budeme storočnicu Dubčeka pripomínať celý rok.Boli ste v jednej z porôt osláv storočnice, o čo išlo?Mal som skvelú príležitosť v dobrej spoločnosti historikov, vedcov a kultúrnych pracovníkov posudzovať literárne práce mládeže. Bola to výnimočná skúsenosť, v celoslovenskej literárnej súťaži na tému Dubček okrem iného sa ukázalo, že mnohí mladí ľudia dnes nemajú celkom jasno, kto vlastne Alexander Dubček bol. Súťaž mala preto mimoriadny význam, od roku 1989 predsa uplynulo tridsať rokov a vyrastajú nové generácie a nemajú úplný obraz o tom všetkom, čo sa spája s Dubčekom. A najmä aký význam to má pre dnešok, že to nie je len akási muzeálna pripomienka, ale presne naopak. Výrazne sa ukázalo, že dnešní mladí ľudia vnímajú také Dubčekové hodnoty ako je slušnosť politika, čestnosť a to, ako to dnes chýba. Teda Dubček pre nové generácie 21. storočia nielenže má význam, ale podobný politik, ktorý by bol nositeľom nádeje poctivosti v politike mládeži chýba.V čom je hodnotenie Dubčeka v Čechách a na Slovensku rozdielne, hovorí sa o Dubčekovi ako o komunistickom funkcionárovi, ako je to na Slovensku? Môže ešte byť nejaké poučenie zo života Alexandra Dubčeka pre súčasníkov, je vôbec také? Vzhľadom na to s čím všetkým sa Alexander Dubček stretol môže jedným z poučení byť, že nikdy netreba dôverovať Rusom?Predovšetkým si myslím, že v tomto ako aj mnohých iných prípadoch deliaca čiara nejde po národnostnej hranici, ale po názorovej. Dnes v médiách na Slovensku liberáli tvrdo presadzujú tézu o nezmyselnosti politiky socializmu s ľudskou tvárou. Ale dnes je zrejmé, že aj dnešný bezohľadný kapitalizmus by mal mať ľudskú tvár. Okrem toho dnes je už zrejmé, že Dubček v roku 1968 nás dokázal spojiť, spojil milióny, hmatateľne sme cítili spolunáležitosť a vzájomnú solidaritu. To dnešná politika nedokáže ani v Čechách a ani na Slovensku. Potláčaním všetkého čo priniesol rok 1968 ešte aj dnes je práve takou chybou ako bolo odvrhnutie obrodárov na čele s Dubčekom po prevrate v roku 1989. Ako sa o. i. zmienil /v pondelok 22. 11. relácia Reportéri/ vo vysielaní slovenskej verejnoprávnej televízie RTVS renomovaný historik S. Sýkora, pokiaľ by v roku 1989 prebiehali voľby prezidenta ako dnes Václav Havel by nemal nijakú šancu a zvolený by bol A. Dubček. Pokiaľ ide o vašu otázku ohľadne nedôvery k Rusom, prieskumy verejnej mienky ukazujú na Slovensku opak, pozitívny vzťah, sympatie má väčšina verejnosti a proruské postoje sú „kľúčovou slabinou verejnej mienky“. Výraznú úlohu tu o. i. zohráva protifašistický odboj, porážka nacizmu pretože o. i. „ešte stále máme za čo ďakovať“ ako to formuloval ex veľvyslanec Slovenska v Maďarsku a v Českej republike Peter Weiss. Pomerne dosť serióznych publicistov robí, pokiaľ ide o Dubčeka a rok 1968 rozdiel, používajú termín Sovieti a nie Rusi. Pokiaľ ide o nedôveru, aj nedávne skúsenosti nám navrávajú, že nijakým veľmociam sa bezvýhradne veriť nedá.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

https://cz.sputniknews.com/20211012/ministr-zahranici-sr-ivan-korcok-jede-do-nizniho-novgorodu-v-planu-je-vzdani-holdu-dubcekovi-16137381.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jana Petrova

výročí, alexander dubček, oslavy, narození, zrušení