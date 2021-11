https://cz.sputniknews.com/20211126/cas-na-clanek-66-ustavy-prazska-kavarna-bije-na-poplach-kvuli-nove-hospitalizaci-zemana-16648347.html

„Čas na článek 66 Ústavy!“ Pražská kavárna bije na poplach kvůli nové hospitalizaci Zemana

Požadavky na aktivaci ústavního článku 66 je stále ve hře. Znovu zazněly po včerejší zprávě o nové hospitalizaci českého prezidenta v souvislosti s pozitivním... 26.11.2021, Sputnik Česká republika

Na Twitteru se opět rozhořela debata o nutnosti využití článku 66 Ústavy ČR, tím pravomoci prezidenta přecházejí na předsedu vlády a předsedu Sněmovny.Jaroslav Faltýnek, svůj tweet doplnil hashtagem #clanek66 a oslovil profily Úřadu vlády ČR, Poslaneckou sněmovnu a Senát.Za „ústavního ničitele“ označil prezidenta editor internetového deníku Forum 24.„Přestože tu máme formaci s většinou v parlamentu, ve Strakovce sedí vláda v demisi a bez legitimity. Ve špitále leží těžce nemocný prezident, jinak nejvyšší ústavní ničitel, který je mimo provoz. Stát si zprivatizoval gang Babiš-Mynář-Nejedlý. Je třeba jednat rychle: článek 66,” uvedl na Twitteru.Místopředseda správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Michal Klíma poukázal na to, že pokud prezident má pozitivní test na covid, měl by mít nařízenou karanténu, a proto podle něj nemůže svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat.„Článek 66 říká jasně: ‚nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat‘. Faktický stav: prezident úřad vykonávat nemůže, protože je v karanténě. Parlament tedy jen musí posoudit, jestli je karanténa závažný důvod. Nápověda: je,“ tweetuje Klíma.„Jsem zvědavý, jak dlouho bude tahle zdravotní agónie Zemana trvat, než konečně parlament pochopí, že prezident není ‚svatá kráva‘ a článek 66 je tu od toho, aby někdo vykonával prezidentské pravomoci,“ dodává český politolog, spisovatel a politický komentátor Jiří Pehe„Článek 66. Jinak se tady z toho ukovidujeme…“ prohlásil novinář Jaroslav Kmenta.Zmiňme, že vicepremiér a končící dvojministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček dříve Českému rozhlasu řekl, že je proti jakémukoli převodu pravomocí prezidenta.Podle něj prezident není v situaci, že by nebyl schopen vykonávat svou funkci.V polovině října ÚVN oznámila šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS), že prezident není schopen práce. Právě Vystrčil patřil mezí stěžejní stoupence aktivace článku 66 Ústavy. Tuto snahu ostře odsoudilo prezidentovo okolí v čele s kancléřem Vratislavem Mynářem. Sám Zeman v pozdějším rozhovoru pro Frekvenci 1 z 5. listopadu obvinil své politické nepřátele z nenávisti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

