Další nemocnice po celém Česku omezují péči

Moravskoslezský krajCovidová situace v Moravskoslezském kraji se nadále zhoršuje a nemocnice kvůli velkému množství koronavirových pacientů omezují chod některých oddělení i operačních sálů, zaměstnanci totiž pomáhají na covidových stanicích.Ve Fakultní nemocnici Ostrava leží covidoví pacienti nejen na standardních lůžkách na infekčním, ale také na kožním, očním, kardiovaskulárním, plicním a stomatochirurgickém oddělení, někteří i na gynekologicko-porodnickém a dětském.Již minulý týden nemocnice omezila plánované operace o 20 procent, tento týden již o 50 procent.Městská nemocnice Ostrava sice nemá klasické infekční oddělení, aktuálně se však stará o více než stovku covidových pacientů. Nemocnice tak omezuje plánované operace a další odkladnou péči u všech oborů, včetně provozu některých ambulancí.V nemocnici v Karviné-Ráji leží 56 pacientů, museli tak zrušit všechny plánované zákroky. Nemocnice zavřela všech pět operačních sálů, ale zatím neomezila provoz specializovaných ambulancí. V havířovské nemocnici již platí krizový plán. Nemocnice v Opavě se starají o 55 covidových pacientů a na omezení se teprve chystají.PlzeňskoPlánované operace se omezují také v Plzeňském kraji. Fakultní nemocnice v Plzni plánovanou operativu omezují od pondělí 29. listopadu na polovinu.Dodala, že bez omezení budou probíhat akutní operace. Také budou lékaři z větší části provádět operace kardiochirurgické a ortopedické. Pokračovat budou také robotické operace, naopak se ruší operace křečových žil a další zákroky.Operace již minulý týden omezily nemocnice v Klatovech a Rokycanech.ÚsteckoOmezení se dotýkají i nemocnic v Ústeckém kraji.Nemocnici v kraji si již začínají předávat covidové pacienty.Covid-19 v ČeskuČeské laboratoře ve čtvrtek provedly 77 345 PCR testů a 27 512 antigenních testů. Testy celkem odhalily 27 717 nakažených, z potvrzených nákaz bylo 2 439 lidí ve věku nad 65 let.V nemocnicích je aktuálně 6 024 hospitalizovaných, ve vážném stavu je téměř 900 z nich.Za posledních sedm dnů prokazatelně onemocnělo 131 700 lidí. Nejhorší je situace na východě České republiky. V Olomouckém kraji na 100 tisíc obyvatel činí přes 1 700 nově nakažených, ve Zlínském kraji je to 1 561 a Jihomoravském 1 474 případů.Nejnižší týdenní incidenci vykazuje Karlovarský kraj s 476 případy na 100 tisíc obyvatel. Ukončené očkování má v Česku přes 6,3 milionu lidí.Nouzový stav v ČeskuNa svém čtvrtečním jednání vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu na území celé ČR. Platí od dnešní půlnoci. Na něj naváže zpřísnění koronavirových opatření. Povinné očkování je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pro starší ročníky a některé profese nevyhnutelné.Premiér dále avizoval, že Česko získá vakcínu, kterou se dají očkovat děti od pěti let. Česko obdrží 300 tisíc těchto vakcín.Podle Babiše je povinné očkování některých věkových skupin a profesí nevyhnutelné. Pravděpodobně se bude jednat o lidi na 60 let a diskutovat se bude i o očkování obyvatel nad 50 let. Povinné očkování chce vláda i pro zdravotnictví, pozice v sociálních službách, hasiče, policisty a vojáky. Povinné očkování má začít platit od února příštího roku.Nová opatřeníMinistr zdravotnictví oznámil, že hromadné akce budou od pátku omezeny na maximálně 100 osob. Jedná se sportovní akce, plesy, oslavy či večírky. Na kulturních představeních, sportovních utkáních, vzdělávacích akcích bude nově limit 1000 lidí. Nadále platí, že musejí být očkovaní nebo po prodělání nemoci. Na pohřbech žádná omezení nejsou.Dále se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních apod. v čase mezi 22. hodinou a 4. hodinou a 59. minutou. Zakazuje se provoz vánočních trhů s výjimkou prodeje vánočních stromků a kaprů. Dále nebude možné konzumovat alkohol venku. Alkohol bude možné konzumovat pouze uvnitř restaurací.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

