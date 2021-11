https://cz.sputniknews.com/20211126/francouzska-vlada-zkritizovala-dopis-britskeho-premiera-o-boji-proti-nelegalni-migraci-16647577.html

Francouzská vláda zkritizovala dopis britského premiéra o boji proti nelegální migraci

Francouzská vláda zkritizovala dopis britského premiéra o boji proti nelegální migraci

Dopis britského premiéra Borise Johnsona, ve kterém francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi nastínil kroky k boji proti nelegální migraci, je obsahově...

Den předtím Johnson řekl, že francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi vysvětlil pět kroků v boji proti nelegální migraci přes Lamanšský průliv. Navrhl zavést společné hlídky, nasazení pokročilejších technologií, vzájemné námořní hlídky ve vzájemných teritoriálních vodách a letecký dohled. Předseda vlády navíc poukázal na důležitost okamžité práce na bilaterální dohodě s Francií o „návratu migrantů překračujících Lamanšský průliv“.Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin po zveřejnění dopisu zrušil schůzku s britskou kolegyní Priti Patelovou.„Tento dopis je obsahově chudý, protože nebere v úvahu veškerou práci, kterou dělá naše pobřežní stráž, naši policisté, naši četníci, naši záchranáři na moři, a také nevhodný, protože návrh na přesídlení (migrantů) není to, co je třeba udělat k vyřešení tohoto problému,“ prohlásil Attal v pořadu televizního kanálu BFM TV.Podle jeho slov je třeba, aby Britové vyslali do Francie bezpečnostní důstojníky za účelem řešení žádostí o azyl, které se týkají Británie.Ve středu se ve vodách Pas-de-Calais u francouzského pobřeží potopila loď s migranty, kteří se pokoušeli dostat do Velké Británie přes Lamanšský průliv. Podle slov francouzského ministra vnitra Géralda Darmanina zahynulo 27 lidí. Informoval také o zadržení pěti lidí, kteří mohou být za katastrofu odpovědní.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

