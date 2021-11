https://cz.sputniknews.com/20211126/josef-skala-reflex-nas-oblbuje-idylkami-prevzatymi-z-vlkischer-beobachter-16644680.html

Josef Skála: Reflex nás oblbuje idylkami, převzatými z Völkischer Beobachter

Velvyslanectví Ruské federace v České republice na své stránce na Facebooku vyjádřilo vážné znepokojení ohledně výtvoru Reflexu, který zveřejnil materiál s... 26.11.2021, Sputnik Česká republika

Představené záběry, na kterých jsou zachycené „srdečné“ vztahy nacistů k místním občanům, které pravděpodobně mají ilustrovat prosperující soužití sovětských občanů s vetřelci, možná dokonce jejich vzájemné sympatie.„Výskyt takového materiálu v populárním českém vydání je hluboce politováníhodný a vážně znepokojivý,“ uvádí se v příspěvku ruské diplomatické mise na Facebooku. Připomíná také, že OSN přijala zvláštní rezoluci o boji proti glorifikaci nacismu.Svůj názor Sputniku sdělil komunistický politik a publicista Josef Skála.Skála: Snímky, přetištěné Reflexem, si pořídili sami nacističtí okupanti. Dokládají právě a jenom to, čím je komentoval sám Reflex. Tedy, že se na okupovaných územích musel s okupanty najít modus vivendi. Že to musely dokázat bezbranné ženy a děti. Protože z mužů tam, jak to ilustrují i zveřejněné snímky, zbyli jen ti v pokročilém věku.Civilních obětí nacismu bylo v SSSR mnohem víc než v kterékoli jiné zemi. Smrt tu hrozila i za méně „jiné smýšlení“ než v „protektorátu Böhmen und Mähren“. Sovětští vesničané se přesto tváří neutrálně i na snímcích přetištěných Reflexem. Žádný vděk tu nezáří ani z tváří kluků a holek, obdarovaných pár sousty německé vojenské menáže. Na venkově, plundrovaném nacistickými rekvizicemi, to pro ně přitom byl asi větší svátek než vánoční hody pro dnešní kluky a holky.Snímky toho, co bylo pro nacisty na sovětském území typické, se médiím typu Reflexu nehodí do krámu. Pravdu o největších zvěrstvech hitlerovského režimu drží pod pokličkou. Pokud ji rovnou neretušují, či nezlehčují coby „komunistickou propagandu“. Tím větší zmatek hrozí pak vyvolat pár fotek, na nichž okupant pózuje s ruskými vesničankami, dětmi i pár penzisty. Pořídil si je jen ordinérní nacistický manšaft? Nebo nás Reflex oblbuje idylkami, převzatými z Völkischer Beobachter či jiného Goebbelsova orchestrionu?Člověk má ale dojem, že v tomto případě chtěli autoři Reflexu ukázat, že Rusové viděli v Němcích osvoboditele ze stalinistického systému,což je záměrná lež...Naše země byla první „negermánskou“ obětí hitlerovské agrese. Vydaly nás jí i „sladká Francie a hrdý Albion“. S Amerikou za zády. My, Češi, jsme byli i téměř jediným z okupovaných národů, který nevyrazil „nach Osten“ po boku wehrmachtu. Vděk za osvobození Rudou armádou tak nekomplikovaly ani faktory příznačné pro většinu jiných zemí. Tím agresivnější je demagogie, mající to poselství vyvrátit i s kořeny. Falešná rovnítka mezi Hitlera a Stalina sice klade už i Evropský parlament. Českým rusofobům je ovšem málo i to. Klaní se už každé „antistalinistické“ verbeži. Včetně vlasovců ochotných bojovat proti vlastní zemi coby přímá odnož SS.Reflex nabízí i záběr na Leninovu vesnickou sochu - a na záda pár puberťáků, co směrem k ní házejí kamení. Za kolik se takové show dalo pořídit? Za půl bochníku chleba? Nebo za odjištěnou hlaveň? U spánku kohokoli z vesničanů? Umí se v Reflexu aspoň kajícně červenat?Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

