Kocour zachránil svého majitele před smrtelně jedovatým hadem skrývajícím se v nákupních taškách

Domácí kocour pomohl svému páníčkovi z australského města Dartmoor, stát Victoria, uniknout před smrtelně jedovatou metrovou pakobrou páskovanou, která se... 26.11.2021

Ricky Owens nechal dveře do domu otevřené a vyšel ven, kde strávil asi dvě hodiny. Když se vrátil, všiml si, že se jeho starý kocour jménem Gordon chová divně. Zvíře chodilo kolem jednoho z křesel, syčelo, odskakovalo a snažilo se poškrábat ho drápy. Majitel zvířete si všiml chování kocoura, nadzvedl křeslo, ale nenašel nic neobvyklého. Poté se vydal do hospody.Když se muž vrátil, Gordon se nadále choval podivně. „Vyndaval jsem čaj z mrazáku a kocour znovu začal útočit na tašky, které jsem přinesl z obchodu a postavil vedle ledničky,“ řekl Owens. Australan zvedl tašky a uviděl metrovou pakobru páskovanou. „Já, kocour i had jsme překvapením vyletěli do vzduchu. Vyhodil jsem kocoura na ulici,“ řekl. Plaz se pokusil schovat pod lednici.Owens viděl, že zpod lednice vyčnívá část hadího břicha o délce asi 15 centimetrů. Nevěděl, na které straně je ocas a na které je hadí hlava. Nakonec Australan hada vytáhl zpod lednice a přehodil ho přes plot.Prohlásil, že tato událost byla pro něj vážným ponaučením. „Pokud se vaše zvíře chová divně, věnujte tomu pozornost,“ zdůraznil Australan.Pakobry páskované jsou považovány za jedny z nejjedovatějších na světě. Vyskytují se v jihovýchodní Austrálii a na ostrově Tasmánie. Jedná se o živorodé plazy. Zpravidla mají kolem 30 mláďat. Jed pakobry páskované je pro lidi velmi nebezpečný. Bez okamžité lékařské pomoci zemře 40 až 60 procent lidí, kteří byli tímto hadem uštknuti.Ještě dříve psala média o tom, že kocour v indickém městě Bhubaneswar ve státě Uríša půl hodiny bránil dům svého majitele před smrtelně nebezpečnou kobrou, zatímco rodina čekala na lovce hadů. Majitel zvířete uvedl, že jeho mazlíčkovi je rok a půl a v domě je vnímán jako člen rodiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

