Letoun se švýcarským ministrem zahraničí nouzově přistál v Moskvě

2021-11-26T15:15+0100

Letadlo se švýcarským ministrem zahraničí Ignaziem Cassisem, které mířilo do Číny, bylo kvůli technickým problémům přesměrováno do Moskvy. Uvedlo švýcarské ministerstvo zahraničí.Očekávalo se, že v sobotu se Cassis setká se svým čínským kolegou Wang I. Bylo plánováno projednání rozvoj dvoustranných vztahů na pozadí pandemie koronaviru, současné mezinárodní události a lidská práva. Kromě toho Cassis plánoval představení strategie švýcarské vlády ohledně Číny.Letoun švýcarského letectva, který mířil z Novosibirsku do Chang-Čou, se vrátil na letiště výletu. Následně se kvůli technickému problémy vydal do Moskvy.Zástupce švýcarského ministerstva zahraničí Sputniku uvedl, že lidé na palubě letounu nebyli nijak ohroženi. „Žádné nebezpečí cestujícím nehrozilo,“ uvedl mluvčí.Švýcarský ministr později uvedl, že letoun nemůže pokračovat do Číny, ministr se tedy dnes vrátí do Švýcarska.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

