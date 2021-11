https://cz.sputniknews.com/20211126/los-svedsko-cesti-fotbaliste-se-v-semifinale-play-off-o-ms-utkaji-se-svedskem-16651961.html

Los: Švédsko! Čeští fotbalisté se v semifinále play off o MS utkají se Švédskem

Los: Švédsko! Čeští fotbalisté se v semifinále play off o MS utkají se Švédskem

V březnu 2022 se Češi utkají v semifinále play off o účast na Mistrovství světa v Kataru se Švédskem. Tým trenéra Jaroslava Šilhavého se představí na soupeřově... 26.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-26T18:42+0100

2021-11-26T18:42+0100

2021-11-26T18:42+0100

česko

fotbal

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/563/96/5639646_0:2:3001:1690_1920x0_80_0_0_ceb7be583d6f345647c1c18323276738.jpg

Český tým skončil ve své kvalifikační skupině až na třetím místě a do play off prošel jako jeden ze dvou vítězů skupiny Ligy národů spolu s Rakouskem.Semifinále se bude konat 24. března, finále o pět dnů později. Dvanáct mužstev v play off bylo při losu rozděleno do tří „pavouků” po čtyřech týmech, které se vyřazovacím systémem utkají v semifinále a finále. Celkem tak vzejdou zbylí tři evropští účastníci mistrovství světa.Česká reprezentace hrála v samostatné historii na mistrovství světa pouze v roce 2006.Mistrovství světa se konat bude příští rok v listopadu a prosinci v Kataru. Evropa vyšle na vrcholný turnaj třináct zástupců - deset vítězů kvalifikačních skupin a tři týmy z březnového play off.Trenéři mají smlouvu do června, v případě postupu na světový šampionát bude automaticky prodloužena až do konce konání mistrovství světa.Přehled účastníků play off:Nasazené týmy: Portugalsko, Skotsko, Itálie, Rusko, Švédsko, WalesNenasazené týmy: Turecko, Polsko, Severní Makedonie, Ukrajina, Rakousko, ČRSledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211123/maji-se-venovat-plotne-ne-fotbalu-pribramsti-fotbaliste-vyvolali-rozruch-ozvaly-se-i-fotbalistky-16608481.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fotbal, sport