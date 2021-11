https://cz.sputniknews.com/20211126/lukasenko-vyzval-polaky-aby-pustili-bezence-do-nemecka-16645546.html

Lukašenko vyzval Poláky, aby pustili běžence do Německa

Lukašenko vyzval Poláky, aby pustili běžence do Německa

Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko přicestoval do dopravního a logistického střediska u hraničních přechodu Bruzgi na hranici s Polskem, kde byli... 26.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-26T11:26+0100

2021-11-26T11:26+0100

2021-11-26T11:43+0100

uprchlický tábor, výstřely a vojenská technika. co se děje na polsko-běloruské hranici?

bělorusko

německo

polsko

migranti

alexandr lukašenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/16646292_0:0:1769:995_1920x0_80_0_0_7ccc613c419ec2d960e6df597f5b7e1c.jpg

Lukašenko se obeznámil s podmínkami ubytování migrantů v dopravním a logistickém středisku, s jejich stravováním a se zajištěním protipožární bezpečnosti, a ptal se, jestli mají dostatek potravin pro všechny. Migranti uvítali Lukašenka potleskem. Hlava běloruského státu projednal také s představiteli běloruského Červeného kříže pomoc poskytovanou běžencům.V průběhu schůzky s běženci Lukašenko prohlásil, že Minsk bude dělat to, co budou chtít, „dokonce, když to bude špatné pro Poláky“.Podotkl, že v Minsku mají pro běžence pochopení.„Dobře vás známe a chápeme vás, snažíte se dostat do Evropy, kam vás pozvali. Chcete znovu spojit své rodiny, a takových lidí je více… Leckdo z vás uvěřil západní propagandě a hledá tam lepší život. Zkrátka lidé jsou různí. Máte ale jeden velký společný problém, upadli jste prostě do neštěstí. Jsem přesvědčen, že jen dočasně,“ řekl běloruský prezident.Lukašenko běžencům slíbil, že Minsk nebude hrát a dělat politiku na jejich osudech.Běloruský prezident prohlásil, že v republice se kromě dvoutisícového uprchlického tábora v obchodním a logistickém středisku u hranice s Polskem může nacházet ještě dva až tři tisíce migrantů z Blízkého východu.Běloruský prezident rovněž oznámil, že v průběhu uplynulých 24 hodin byl podniknut pokus „brutálně“ vyhodit z polské strany na hranici asi 400 lidí.Běloruský prezident vyzval obyvatele Německa a Polska, aby pomohli dosáhnout přijetí ve svých zemích rozhodnutí o vpuštění blízkovýchodních migrantů z území Běloruska.Běloruský lídr se také obrátil na obyvatele Polska. „Polské vedení se zbláznilo, ztratilo realitu. Vážení Poláci, přiveďte k rozumu své politiky,“ prohlásil. Lukašenko dodal, že polské vedení uspořádalo masakr na hranici, aby odvedlo pozornost od vnitřních problémů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bělorusko

německo

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bělorusko, německo, polsko, migranti, alexandr lukašenko