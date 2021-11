https://cz.sputniknews.com/20211126/madarsko-ockovani-deti-proti-covidu-19-zahaji-v-prosinci-16647259.html

Maďarsko očkování dětí proti covidu-19 zahájí v prosinci

Maďarsko očkování dětí proti covidu-19 zahájí v prosinci

Děti v Maďarsku ve věku 5 až 11 let mohou být očkovány proti covidu-19 od 20. prosince, vláda země již nakoupila dva miliony dávek, oznámil premiér Viktor... 26.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-26T13:23+0100

2021-11-26T13:23+0100

2021-11-26T13:23+0100

svět

maďarsko

viktor orbán

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/619/56/6195637_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ef4d02303b2d38c0784292fda4b80d9b.jpg

Maďarský premiér Orbán v pátek vystoupil v přenosu rádia Kossuth.Orbán zdůraznil, že není přívržencem „radikálních“ omezení kvůli koronaviru, které pouze zpomalují jeho šíření, ale jejich zavedení nelze vyloučit.Zároveň premiér vyzval Maďary, aby se nechali přeočkovat, jelikož třetí dávka „zachraňuje životy“. Poznamenal, že nyní v zemi probíhá Týden aktivní vakcinace, v rámci kterého je možné se nechat očkovat bez předchozí registrace. Podle Orbána se za týden nechal očkovat „rekordní počet Maďarů“, proto bude akce o týden prodloužena.Celkově se v Maďarsku nechalo očkovat přes šest milionů lidí, asi 5,8 milionu z nich si nechalo dát i druhou dávku. Okolo 21 procent Maďarů se nechalo očkovat třetí dávkou preparátu. Za poslední den bylo odhaleno téměř 11,9 tisíc případů koronaviru, celkově se v zemi nakazilo přes milion lidí, přes 33,8 tisíc lidí zemřelo.Výběr mezi vakcínou a smrtíMaďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že odpůrci očkování si musí vybrat, zda se nechají naočkovat proti koronaviru, nebo zemřou. Uvedl to v éteru rozhlasové stanice Kossuth.„Nakonec se budou muset nechat očkovat všichni; i antivaxeři si uvědomí, že se buď nechají naočkovat, nebo zemřou. Proto vyzývám všechny, aby využili této příležitosti (nechat se naočkovat; pozn. red.),“ řekl premiér v rozhlasové stanici Kossuth. Jeho slova citoval úřad vlády.Orbán poznamenal, že Maďarsko je podle virologů „až po uši“ ve čtvrté vlně covidu-19. „To nejtěžší nás teprve čeká,“ zdůraznil maďarský premiér.Podle něj občané, kteří nejsou očkováni, představují nebezpečí nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Pokud by se nechali očkovat všichni, čtvrtá vlna covidu-19 by v Maďarsku nebyla, nebo „by byla podobná spíše na malou“, upozornil Orbán.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211119/stepanek-o-migracni-krizi-takhle-my-si-tady-v-eu-zijeme-s-pokrytectvim-v-dusi-a-metry-po-kapsach--16563171.html

https://cz.sputniknews.com/20211119/orban-bojovnici-proti-ockovani-si-musi-vybrat-mezi-vakcinou-a-smrti-16566283.html

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maďarsko, viktor orbán, koronavirus